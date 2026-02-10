Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि का पर्व 15 फरवरी को है। ऐसे में मंदिरों में इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। यह दिन न केवल साधना करने का अवसर देता है बल्कि शिव कृपा पाने के लिए भक्त प्रयास करते हैं। महाशिवरात्रि को भगवान भोलेनाथ की आराधना का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन छोटे से बड़े सभी शिवालयों में श्रृद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। धार्मिक मान्यता है मुताबिक इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। अगर आप भी शिव जी की पूजा करने मंदिर जाते हैं और व्रत रखते हैं तो यहां हम आपको कुछ दिल्ली-NCR के प्रसिद्ध शिव मंदिरों के बारे में बता रहे हैं। यहां आप महाशिवरात्रि के मौके पर दर्शन करने जा सकते हैं।

दिल्ली के प्रसिद्ध शिव मंदिर

1- महाशिवरात्रि पर आप चांदनी चौक में गौरी शंकर मंदिर जा सकते हैं। यह शहर के सबसे पुराने और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि यह मंदिर करीब 800 साल पुराना है।

2- इस महाशिवरात्रि पर आप पूजा और दर्शन के लिए मंगल महादेव बिड़ला कानन मंदिर दिल्ली भी जा सकते हैं। यह काफी प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर दिल्ली के रंगपुरी इलाके में शिवाजी मार्ग पर स्थित है। आपको यहां भगवान शिव की 100 फीट विशाल मूर्ति के दर्शन करने को मिलेंगे।

3- दिल्ली के प्रीत विहार में बने गुफा वाले शिव मंदिर में आप पूजन कर सकते हैं। महाशिवरात्रि पर यहां काफी भीड़ रहती है। यह प्रीत विहार मेट्रो स्टेशन के बहुत नजदीक है।

4- अगर आप कनॉट प्लेस के पास रहते हैं तो आप प्राचीन शिव मंदिर भी जा सकते हैं। यह मंदिर भी काफी प्रसिद्ध है। ऐसा बताया जाता है कि यह मंदिर करीब 100 साल पुराना है। यह मंदिर प्राचीन हनुमान मंदिर के पास स्थित है।

5- महाशिवरात्रि पर आप नीली छतरी मंदिर जा सकते हैं। यह दिल्‍ली के जमुना बाजार में स्थि‍त है। ऐसा बताया जाता है कि इस मंदिर की स्थापना पांडव राजा युधिष्ठिर ने की थी।

6- भगवान शिव के दर्शन और पूजन के लिए आप महाशिवरात्री के खास मौके पर गाजियाबाद के दूधेश्वर नाथ मंदिर भी जा सकेत है। यह मंदिर भी काफी प्राचीन है। यहां महाशिवरात्रि पर विशेष पूजा-पाठ होती है।