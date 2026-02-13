Milk Barfi Recipe: महाशिवरात्रि 15 फरवरी को है। शिवभक्तों को इस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। इस दिन भोलेबाबा के भक्त उपवास रखकर उनकी पूजा-अर्चना करते हैं। मंदिरों में सुबह से भक्तों की कतारें लग जाती हैं। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन विधिविधान से पूजन करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। महाशिवरात्रि पर बर्फी, खीर, ठंडाई, पंचामृत इत्यादि का भोग लगाया जाता है। इस बार आप घर में दूध से शुद्ध बर्फी बनाकर देवो के देव महादेव को अर्पित कर सकते हैं। आइए जानें इसे तैयार करने का सही तरीका।

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

2½ कप दूध पाउडर, फुल क्रीम

¾ कप चीनी

1 कप दूध

¼ कप घी

3 टेबल स्पून पिस्ता, कटा हुआ

दूध से बर्फी बनाने के लिए एक कटोरी में दूध पाउडर लेना है। अब आपको उसमें चीनी और दूध मिलाना है। इसके बाद इसे तब तक मिक्स करना है जब तक ये पूरी तरह आपस में मिल न जाए। अबव आपको कढ़ाई में घी डालकर इन चीजों को डालना है। इस दौरान गैस को धीमा रखें। फिर इसे बीच-बीच में चलाते रहें और इस मिश्रण के गाढ़ा होने दें। आंच धीमी रखें और लगातार हिलाते रहें। यह मिश्रण 10 मिनट बाद पैन को छोड़ना शुरू कर देगा। इसे ओवरकुक न करें। ठंडा होने के बाद बर्फी के आटे को बेकिंग पेपर के साथ ट्रे में स्थानांतरित करें। फिर इसे धीरे से दबाएं। ऊपर से कुछ कटे हुए पिस्ता के साथ टॉप करें। फिर इसे धीरे से दबाएं। इसे 1 घंटे के लिए सेट होने तक ठंडा करें। फिर इसे चाकू से काट लें। आपकी सफेद बर्फी बनकर तैयार है।