शाम के समय कई बार हल्की भूख लग जाती है। ऐसे में अगर आप कुछ झटपट, स्वादिष्ट और हल्का बनाना चाहते हैं, तो महाराष्ट्रीयन स्टाइल डिश ‘सुशीला’ को आसानी से तैयार कर सकते हैं। दरअसल, सुशीला मुरमुरे से तैयार की जाती है।

सुशीला कम सामग्री में भी आसानी से तैयार हो जाती है और इसका स्वाद भी काफी लाजवाब होता है। इस आर्टिकल में हम आपको मशहूर शेफ संजीव कपूर द्वारा बताई गई एक रेसिपी के बारे में बताएंगे, जिसे उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है।

सुशीला बनाने की सामग्री

4 कप मुरमुरे

3 बड़े चम्मच तेल

3 बड़े चम्मच कच्ची मूंगफली

1 छोटा चम्मच राई

2 छोटे चम्मच जीरा

10 करी पत्ते

2 बड़े कटे हुए प्याज

नमक

1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

1 छोटा चम्मच चीनी

3 बड़े चम्मच हरा धनिया

घर पर सुशीला बनाने की विधि