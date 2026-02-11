शाम के समय कई बार हल्की भूख लग जाती है। ऐसे में अगर आप कुछ झटपट, स्वादिष्ट और हल्का बनाना चाहते हैं, तो महाराष्ट्रीयन स्टाइल डिश ‘सुशीला’ को आसानी से तैयार कर सकते हैं। दरअसल, सुशीला मुरमुरे से तैयार की जाती है।
सुशीला कम सामग्री में भी आसानी से तैयार हो जाती है और इसका स्वाद भी काफी लाजवाब होता है। इस आर्टिकल में हम आपको मशहूर शेफ संजीव कपूर द्वारा बताई गई एक रेसिपी के बारे में बताएंगे, जिसे उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है।
सुशीला बनाने की सामग्री
4 कप मुरमुरे
3 बड़े चम्मच तेल
3 बड़े चम्मच कच्ची मूंगफली
1 छोटा चम्मच राई
2 छोटे चम्मच जीरा
10 करी पत्ते
2 बड़े कटे हुए प्याज
नमक
1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर
1 छोटा चम्मच चीनी
3 बड़े चम्मच हरा धनिया
घर पर सुशीला बनाने की विधि
- सुशीला बनाने के लिए सबसे पहले मुरमुरों को छलनी में डालकर हल्के पानी से धो लें। अब एक नॉनस्टिक पैन में तेल गरम करें और उसमें मूंगफली डालकर मध्यम आंच पर सुनहरा और कुरकुरा होने तक भून लें। इसके बाद उन्हें निकालकर अलग रख दें।
- अब उसी पैन में राई डालें। कुछ ही समय बाद जब राई चटकने लगे, तब जीरा, करी पत्ता और हरी मिर्च डालकर करीब आधे मिनट तक भून लें। अब इसमें कटे हुए प्याज डालें और नमक व हल्दी डालकर अच्छी तरह भून लें।
- इसके बाद इसमें चीनी और धुले हुए मुरमुरे डालें। सब कुछ अच्छी तरह मिलाकर ढक दें और 2-3 मिनट तक मध्यम आंच पर पकने दें। अंत में भुनी हुई मूंगफली और हरा धनिया डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। इस तरह आपकी सुशीला तैयार हो जाएगी।