Tikhat Mithachi Puri Recipe: कुछ चटपटा और अच्छा-सा खाने का मन है तो आप सादा पूरी की बजाय महाराष्ट्र की ‘तिखट मिठाची पुरी’ ट्राई कर सकते हैं। नाम भले थोड़ा अलग लगे, लेकिन इसे बनाने का तरीका काफी आसान है। सादी पूरी की तरह ही इसे आटे से तैयार किया जाता है, फर्क बस इतना है कि इसमें मसालों का ऐसा मेल होता है जो इसे ज्यादा खस्ता, मसालेदार और स्वाद में चटपटा बना देता है।

महाराष्ट्र में कहां और कब बनाई जाती है?

‘तिखट मिठाची पुरी’ का उल्लेख महाराष्ट्र की मराठी रसोई की परंपरा में मिलता है। खासतौर पर आषाढ़ महीने में ‘आषाढ तळण’ या ‘आखाड तळणे’ की परंपरा के दौरान इसे बनाने का चलन बताया गया है। अलग-अलग घरों में यह नाश्ते या चाय के साथ भी बनाई जाती है।

सादी पूरी से कैसे अलग है?

सादी पूरी में आमतौर पर गेहूं का आटा, नमक और पानी से आटा तैयार करके उसे तेल में तला जाता है। वहीं तिखट मिठाची पुरी का स्वाद उसके मसालों से आता है।

‘तिखट मिठाची’ नाम क्यों?

मराठी में ‘तिखट’ का मतलब तीखा/मसालेदार और ‘मीठ’ का मतलब नमक होता है। यानी यह नाम ही इसके स्वाद की ओर इशारा करता है—यह मीठी पूरी नहीं बल्कि नमकीन और मसालेदार पूरी है।

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

2 कप गेहूं का आटा

1 छोटा चम्मच बेसन / चना आटा

1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर

जीरा-अजवाइन पाउडर (आधा छोटा चम्मच जीरा और आधा छोटा चम्मच अजवाइन दरदरा पीस लें)

1 छोटा चम्मच तिल

1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

नमक स्वाद अनुसार

3/4 कप पानी

तलने के लिए तेल

इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक प्लेट में गेहूं का आटा लें। इसमें बेसन, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा, अजवाइन पाउडर, तिल, हल्दी पाउडर और नमक मिलाएं। सूखे मसालों को आटे में अच्छी तरह मिला लें। थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर धीरे-धीरे गाढ़ा आटा गूंथ लें।

एक बार में ज्यादा पानी न डालें। आटे पर थोड़ा सा तेल लगाकर उसे एक कटोरे में निकाल लें। इसे ढक दें और 30-45 मिनट के लिए रख दें। लगभग एक घंटे बाद आटे को बाहर निकालें और एक बार फिर से गूंध लें। थोड़ा सा आटा लें और मध्यम मोटाई की रोटी बेल लें।

रोटी न तो बहुत मोटी होनी चाहिए और न ही बहुत पतली। इसे कटोरी के माध्यम से पूरी की शेप में काट लें। आप छोटी-छोटी लोइयां बनाकर भी पूरियां बेल सकते हैं। पूरियां बेलने से पहले, तलने के लिए एक पैन में तेल गरम कर लें। पर्याप्त गर्म हो जाए, तो आंच को बिल्कुल धीमी कर दें। फिर पूरियां तल लें। इसे टिशू पेपर पर रखें। इसके बाद खाने के लिए सर्व करें।