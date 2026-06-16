भारत में मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी है और मानसून अपनी बारिश की फुहारों से धरती को सिंचना शुरू कर दिया है। फुहारें, धुले हुए पेड़-पौधे और मिट्टी की सोंधी खुशबू इस मौसम को सबसे खास और खुशनुमा बनाती हैं। सूखे मैदान हरियाली से लहलहा उठते हैं। देश में कई ऐसी जगहें हैं जो मानसून के आते है हरियाली से खिल उठती हैं। पहाड़ों का नजारा तो और भी आकर्षक हो जाता है। इन्हीं जगहों में से एक महाराष्ट्र का महाबलेश्वर है, जिसकी वादियां मानसून के आते ही हरियाली से भर उठती हैं।

मानसून में महाबलेश्वर की खूबसूरती देखने लायक होती है। चारों ओर फैली हरियाली, बादलों से ढकी पहाड़ियां और झरनों का आकर्षक दृश्य इसे किसी स्वर्ग से कम नहीं बनाता। अगर आप भी महाबलेश्वर घूमने का प्लान कर रहे हैं, तो वहां की इन 5 खूबसूरत जगहों को भी देखने जा सकते हैं।

1- लिंगमाला वॉटरफॉल

महाबलेश्वर के सबसे प्रसिद्ध झरनों में से एक लिंगमाला वॉटरफॉल है, जहां का बारिश के मौसम में नजारा काफी मनमोहक होता है। मानसून में यहां पानी का बहाव काफी तेज हो जाता है। लगभग 500 फीट की ऊंचाई से गिरता पानी का दृश्य बेहद मनमोहक होता है। झरने के आसपास घना जंगल है, जिसकी हरियाली देखने लायक होती है। मानसून में यहां घूमने के साथ ही फोटोग्राफी भी कर सकते हैं।

2- प्रतापगढ़ किला

अगर आप महाबलेश्वर जएं, तो वहां से करीब 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित प्रतापगढ़ किला घूमने जरूर जाएं। मानसून के मौसम में किले के आसपास का नजारा काफी शानदार होता है। किले के पश्चिमी छोर से कोंकण तट और आसपास की हरी-भरी घाटियों का शानदार नजारा दिखाई देता है। किले के ऊपरी भाग में भवानी माता का मंदिर है जिसमें मां दुर्गा (महिषासुरमर्दिनी) की मूर्ति स्थापित है। इसी किले में छत्रपति शिवाजी महाराज ने बीजापुर के सेनापति अफजल खान को हराया था। मानसून के मौसम में किले के आसपास हरियाली के साथ ही बादलों से घिरी पहाड़ियों का काफी मनमोहक दृश्य दिखाई देता है।

3- केट्स पॉइंट

बारिश के मौसम में यहां से बादल, पहाड़ और झरनों का दृश्य हर किसी को मोह लेगा। केट्स पॉइंट से आप धौम डैम और कृष्णा घाटी का शानदार नजारा देख सकते हैं। यह जगह सूर्योदय और सूर्यास्त के खूबसूरत दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है।

4- एलिफेंट्स हेड पॉइंट

जब भी महाबलेश्वर जाएं एलिफेंट्स हेड पॉइंट जरूर जाएं। यहां से हरी-भरी घाटियों और बादलों से घिरे पहाड़ों का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। एलिफेंट्स हेड पॉइंट का नाम यहां की चट्टानों की आकृति के चलते पड़ा, जो हाथी के सिर जैसा नजर आता है।

5- विल्सन पॉइंट

सूर्योदय के समय प्रकृति के बीच बैठकर अगर सुकून के पल बिताना चाहते हैं, तो विल्सन पॉइंट जा सकते हैं। यह महाबलेश्वर का सबसे ऊंचा स्थान भी माना जाता है, जहां से आप मानसून के दौरान बादलों से ढकी पहाड़ियों का मनमोहक दृश्य देख सकते हैं।

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