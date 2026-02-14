महाशिवरात्रि का पावन पर्व आते ही मंदिरों में रौनक, भक्ति का माहौल और खास तैयारियां शुरू हो जाती हैं। दरअसल, हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इस साल महाशिवरात्रि 15 फरवरी को मनाई जाएगी।

वहीं, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर महिलाएं पारंपरिक परिधान में तैयार होती हैं। ऐसे में अगर आप इस बार कुछ अलग और ट्रेंडी ट्राई करना चाहती हैं, तो फ्लोरल येलो साड़ी आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है। पीला रंग आस्था और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है, जबकि फ्लोरल डिजाइन आपके फेस्टिव लुक में स्टाइल का परफेक्ट तड़का लगा देता है।

Photo Source- Pinterest

महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप इस तरह की फ्लोरल येलो साड़ी ट्राई कर सकती हैं। यह पूजा के लिए काफी परफेक्ट है। इसका हल्का, चमकदार फैब्रिक और फूलों की डिजाइन पहनकर आप पारंपरिक के साथ-साथ स्टाइलिश भी दिखेंगी।

Photo Source- Pinterest

Photo Source- Pinterest

Photo Source- Pinterest

