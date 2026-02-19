Machhar bhagane wala paudha: मौसम बदल रहा है। शाम होते ही घर के खिड़की-दरवाजों पर मच्छर मंडराने लगते हैं। अगर वो घर में घुस जाएं तो रातभर सोना भी मुश्किल कर देते हैं। वहीं मौसम गर्म होने पर मक्खियों की संख्या भी तेजी से बढ़ने लगती है। ऐसे में मच्छरों को घर से दूर रखने के लिए आप कुछ पौधे घर में लगा सकते हैं। यूं तो मच्छर-मक्खियों को भगाने के लिए बाजार में मॉस्किटो क्वायल और स्प्रे मिलते हैं, लेकिन इनमें केमिकल होने के कारण लंबे समय तक इनका इस्तेमाल करना नुकसानदायक साबित हो सकता है। कुछ पौधों की गंध मच्छर-मक्खी को पंसद नहीं होती हैं। ऐसे में जब इन्हें घर में लगाया जाता है तो इनसे उन्हें घर से भगाने में मदद मिलती है।

तुलसी (Basil) – मच्छर-मक्खी को घर से दूर रखने के लिए आप तुलसी का पौधा लगाएं। इसकी खुशबू मच्छरों को पसंद नहीं आती है।

लेमनग्रास (Lemongrass) – इस पौधे में सिट्रोनेला तत्व होता है। इससे मच्छरों और मक्खियों को भगाने में असरदार माना जाता है।

लैवेंडर (Lavender)- यूं तो इसकी खुशबू अच्छी होती है, लेकिन मच्छरों को यह पसंद नहीं आती है। इसमें लिनालूल और लिनलिल एसीटेट जैसे तत्व होते हैं।

रोजमेरी (Rosemary)- इसकी गंध कई कीड़ों और मच्छरों को दूर रखती है। इसकी पत्तियों में यूकेलिप्टोल और कपूर जैसे यौगिक होते हैं, जिससे मच्छर दूर भागते हैं।

गेंदा (Marigold)- गेंदे के फूल दिखने में सुंदर लगते हैं। यह आसानी से उगाए जा सकते हैं। यह मच्छरों और अन्य कीटों को पसंद नहीं होती है।

थाइम (Thyme)- इसकी तीखी सुगंध मच्छरों और कई अन्य कीड़ों को दूर रखती है। इसमें थाइमोल नामक यौगिक होता है, जो मच्छरों को भगाने के लिए जाना जाता है।

पुदीना (Mint) – इसे आसानी से आप घर की रसोई से लेकर बालकनी में उगा सकते हैं। इसकी तेज सुगंध के कारण मच्छरों को दूर रखने में मदद मिलती है।

Disclaimer: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। यह किसी भी तरह से योग्य राय का विकल्प नहीं है किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए एक्सपर्ट से जरूर परामर्श करें।