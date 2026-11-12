जब भी खाना ज्यादा बन जाता है या बच जाता है, तो उसे कभी फेंका नहीं जाता। बल्कि उसे गाय या किसी जानवर को खिला दिया जाता है। खाने को बर्बाद होने से रोकना आज से नहीं बल्कि सदियों से चला आ रहा है। किचन में भी खाना पकाते समय सब्जियों के छिलकों से लेकर चावल पकाने के बाद बचे हुए पानी (मांड) तक से स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए जाते हैं। खाने की बर्बादी को बचाने के ये तरीके आज से नहीं बल्कि लंबे समय से चले आ रहे हैं। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि किसी ने कोई किताब पढ़ी या खाने की बर्बादी को बचाने के लिए सेमिनार लिए। बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि घरों में काम करने का तरीका ही ऐसा था।

चावल को पानी में उबालने के बाद बचे हुए गाढ़े और स्टार्च वाले पानी को मांड कहा जाता है। इंडियन एक्सप्रेस ने फूडका के संस्थापक, लेखक, उद्यमी और सांस्कृतिक कहानीकार इंद्रजीत लाहिड़ी से बातचीत की। उन्होंने बताया कि आज हममें से बहुत से लोग शायद बिना सोचे-समझे इस पानी को सिंक में बहा देते हैं।

लेकिन हमारे पूर्वजों को पता था कि यह कोई साधारण पानी नहीं है। हर घर के हिसाब से मांड एक ड्रिंक हो सकती थी, सादा भोजन या फिर किचन में इस्तेमाल होने वाली एक ऐसी सामग्री जिसका अपना एक खास काम होता था।

मांड क्या होता है?

इंद्रजीत लाहिड़ी ने बताया कि असल में मांड होता क्या है। जब चावल को पानी में पकाया जाता है, तो उनके स्टार्च के कण नमी सोख लेते हैं। चावल फूल जाते हैं और नरम हो जाते हैं। इस प्रोसेस को जिलेटिनाइजेशन कहा जाता है। कुछ स्टार्च पकने वाले पानी में मिल जाते हैं। जिसकी वजह से पानी की रंग दूध जैसा हो जाता है और थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। इसी को मांड कहते हैं। मांड का गाढ़ापन इस बात पर निर्भर करता है कि चावल किस किस्म के हैं, पानी कितना इस्तेमाल किया गया है और चावल को कितनी देर तक पकाया गया है।

मांड को डाइट में शामिल करने का तरीका

इस मांड का इस्तेमाल हर घर में अलग-अलग तरीके से किया जाता है। कई घरों में इसे गरम करके और ऊपर से हल्का नमक डालकर पिया जाता है। यह सस्ता, पेट भरने वाला और इसे बनाना भी काफी आसान है। शारीरिक मेहनत करने वाले परिवारों के लिए यह बिना दोबारा खाना पकाए ही कार्बोहाइड्रेट पाने का एक आसान जरिया है।

लाहिड़ी के मुताबिक जब भी कोई बीमार होता था या उसे कम भूख लगती थी, तो भारी खाना खाने के बजाय चावल के पानी से बनी कोई हल्की चीज लेना ज्यादा आसान होता था। हालांकि मांड कोई जादुई हेल्दी ड्रिंक नहीं है। इसमें मुख्य रूप से पानी और स्टार्च होता है। इसका पोषण इस बात पर निर्भर करता है कि इसे किस तरह बनाया गया है। लेकिन कुछ किचन में मांड अपनी अलग जगह रखता है।

मांड का किचन में इस्तेमाल

मांड में मौजूद स्टार्च, तरल पदार्थों और ग्रेवी को गाढ़ा करने की प्राकृतिक क्षमता प्रदान करता है। इस बारे में बताते हुए लाहिड़ी ने कहा कि यह बिना किसी अतिरिक्त गाढ़ा करने वाले पदार्थ खाने की चीज को मुलायम और बेहतर टेक्सचर देने में मदद कर सकता है। यह एक सिंपल ट्रिक है।

हालांकि ताजा मांड और फर्मेंटेड चावल दोनों में काफी अंतर होता है। जहां मांड चावल पकाने के बाद निकलने वाला गाढ़ा पानी है, वहीं फर्मेंटेड चावल रातभर भिगोए चावलों से बनता है। एक्सपर्ट के अनुसार अगर चावल के पानी को काफी देर तक रखा रहने दिया जाए, तो सूक्ष्मजीव उसकी स्मेल, एसिडिटी और कंपोजिशन को बदल सकते हैं। लेकिन फर्मेंटेशन अपने आप नहीं होता है। अगर चावल के पानी को ठीक से स्टोर न किया जाए, तो यह असुरक्षित हो सकता है।

लाहिड़ी ने बताया कि आज जिसे सस्टेनेबल कुकिंग का कॉन्सेप्ट कहा जाता है, वह पहले के समय में घरों में एक सामान्य समझ हुआ करती थी। शायद यही यहां सीखने वाली असली बात है। इससे पहले कि खाने की बर्बादी एक वैश्विक चिंता बनती, बंगाली किचन में किसी ने यह समझ लिया था कि चावल पकाने के बाद बचे पानी का भी दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है।