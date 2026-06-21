Lychee Summer Drink: गर्मियों में जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो तेज धूप और गर्म हवाएं शरीर की सारी एनर्जी छीन लेती हैं। ऐसे मौसम में बार-बार प्यास लगती है जिसकी वजह से कुछ ठंडा पीने का मन करता है। हालांकि बाजार में मिलने वाली कोल्ड ड्रिंक और पैकेड जूस सेहत के लिए हमेशा अच्छे नहीं माने जाते हैं। ऐसे में मौसमी फलों से बनी ड्रिंक्स एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकती हैं। लीची भी गर्मियों में मिलने वाला एक ऐसा ही फल है जिसे उसके मीठे और रसभरे स्वाद के लिए काफी पसंद किया जाता है। इससे आप कुछ हेल्दी और रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स बना सकते हैं जो गर्मियों में शरीर को ठंडक पहुंचाने का काम करेगी। खास बात यह है कि इन ड्रिंक्स को बनाने के लिए आपको ज्यादा देर तक किचन में नहीं रहना पड़ेगा। आइए, जानते हैं इन्हें बनाने का तरीका।

लीची कोकोनट स्मूदी

अगर आप कुछ हेल्दी और क्रीमी पीना चाहते हैं तो लीची कोकोनट स्मूदी ट्राई कर सकते हैं। यह ड्रिंक स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पेट को ठंडक पहुंचाने का भी काम करती है। इसे बनाने के लिए जार में 8 से 10 लीची, एक कप नारियल का पानी, थोड़ा सा नारियल का गूदा और कुछ बर्फ के टुकड़ों को डालकर ब्लेंड कर लें। तैयार स्मूदी को गिलास में डालकर ठंडा-ठंडा सर्व करें। बच्चों को ही नहीं बल्कि बड़ों को भी यह ड्रिंक पसंद आ सकती है।

लीची लेमोनेड

नींबू और लीची के कॉम्बिनेशन से बनने वाली यह ड्रिंक बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। खास बात यह है कि इस ड्रिंक को बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसे बनाने के लिए लीची का पल्प, नींबू का रस और थोड़ा सा शहद या चीनी को ठंडे पानी के साथ मिलाएं। सभी चीजों को अच्छी तरह ब्लेंड करें और गिलास में डालकर पुदीने की पत्तियों और बर्फ के साथ सर्व करें। इसका खट्टा मीठा स्वाद हर किसी को पसंद आएगा।

लीची मिंट कूलर

गर्मियों में ताजगी से भरपूर ड्रिंक पीना चाहते हैं तो लीची मिंट कूलर रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। पुदीना और लीची के कॉम्बिनेशन से बनने वाली यह ड्रिंक ठंडक पहुंचाने में मदद करती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले 10 से 12 लीची को छीलकर उनके बीजों को अलग कर लें। अब इन्हें मिक्सर में पुदीने की पत्तियां, नींबू का रस और ठंडे पानी के साथ अच्छे से ब्लेंड कर लें। इस मिश्रण को गिलास में छान लें और ऊपर से बर्फ के टुकड़े मिलाएं। इसका स्वाद बढ़ाने के लिए आप सोडा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।