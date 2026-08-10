काफी लोग ऐसे हैं जो अपने घर की छत और बालकनी में गार्डनिंग करते हैं। इस मिनी गार्डन में कई तरह के फूल, हर्ब और अन्य हरे-भरे पौधे लगे होते हैं। लोग नियमित रूप से इन पौधों को पानी देते हैं और समय-समय पर गमले की मिट्टी भी बदलते रहते हैं। अधिकतर पौधों को मिट्टी में लगाया जाता है। लेकिन कई ऐसे पौधे हैं जो बिना मिट्टी के भी उगाया जा सकता है और इनकी वृद्धि भी तेजी से होती है। आइए जानते हैं 8 ऐसे पौधों के बारे में, जिन्हें आप बिना मिट्टी के भी आसानी से उगा सकते हैं।

लकी बैम्बू

लकी बैम्बू को पानी में आसानी से उगाया जा सकता है। इसे ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती। इसे पानी और छोटे कंकड़ों से भरे कांच के कंटेनर में भी आसानी से उगा सकते हैं।

खासियत

फेंगशुई में इसे सौभाग्य से जोड़कर देखा जाता है।

डेस्क और टेबल पर यह पौधा अधिक खूबसूरत दिखता है।

लकी बैम्बू की ज्यादा देखभला करने की जरूर नहीं पड़ती।

पोथोस

पानी में आसानी से उगने वाले पौधों में से एक पोथोस भी है। इस पौधे की नीचे की ओर फैलने वाली बेलें और दिल के आकार की पत्तियां इसकी खूबसूरत बढ़ाती हैं।

खासियत

घर की खूबसूरती बढ़ाने में मदद करता है।

तेजी से बढ़ता है।

फिलोडेंड्रॉन

फिलोडेंड्रॉन की कई किस्में पानी में अच्छी तरह उग सकती हैं। इसकी घनी और हरी पत्तियां इसे और भी ज्यादा खूबसूरत बनाती हैं। इसे ऑफिस या घर, दोनों जगह पर लगाया जा सकता है।

क्यों है खास

इसकी पत्तियां काफी आकर्षक होती हैं।

ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती।

यह बिना सीधी धूप वाली रोशनी में भी अच्छी तरह बढ़ता है।

एयर प्लांट

एयर प्लांट को भी आप बिना मिट्टी के पानी में उगा सकते हैं। यह टिलैंडसिया परिवार का पौधा है जो अपनी पत्तियों के जरिए हवा से नमी और पोषक तत्व प्राप्त करता है।

क्यों है खास

इस पौधे को मिट्टी की बिल्कुल जरूरत नहीं होती।

सजावट के लिए कर सकते हैं इस्तेमाल।

इसे लटकाकर या टेरारियम में रखा जा सकता है।

पीस लिली

पीस लिली भी उन पौधों में से एक है जिन्हें मिट्टी और पानी, दोनों में आसानी से उगाया जा सकता है। पीस लिली एक इनडोर प्लांट है, जो अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध करने में मदद करता है।

खासियत

घर की खूबसूरती बढ़ाने में मदद करता है।

घर के वातावरण को हरा-भरा और खूबसूरत बनाने में मदद करता है।

पानी में आसानी से उगाया जा सकता है।

स्पाइडर प्लांट

स्पाइडर प्लांट की जड़ों को पहले पानी में तैयार करके इसे बिना मिट्टी के भी उगाया जा सकता है। इसे भी लोग घर के अंदर लगाते हैं।

खासियत

स्पाइडर प्लांट तेजी से बढ़ने वाले पौधों में से एक है।

इसकी पत्तियां सुंदर और घुमावदार होने के चलते जगह को और भी सुंदर बनाती हैं।

वातावरण को साफ करने में मदद करता है।

चाइनीज एवरग्रीन

चाइनीज एवरग्रीन की कई किस्में पाई जाती हैं, जो अपनी खूबसूरत और अलग-अलग रंगों वाली पत्तियों के लिए जानी जाती हैं। यह पौधा पानी में भी अच्छी तरह उग सकता है। यह पानी और हवा से ही अपने पोषक तत्वों की पूर्ति कर लेता है।

खासियत

इसे कम रोशनी में भी रख सकते हैं।

पत्तियों पर सुंदर पैटर्न होते हैं।

इसे आप घर या ऑफिस दोनों जगह पर रख सकते हैं।

पुदीना और तुलसी जैसी हर्ब

आयुर्वेद में पुदीना और तुलसी का इस्तेमाल कई रोगों में दवा के रूप में किया जाता है। इसे अक्सर हम मिट्टी में उगाते हैं, लेकिन इन हर्ब को आप पानी में भी कुछ समय तक आसानी से उगा सकते हैं।

खासियत

घर में अच्छी खुशबू बनी रहती है।

पानी में आसानी से उगा सकते हैं।

जरूरत पड़ने पर ताजी जड़ी-बूटियां मिल जाती हैं।

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