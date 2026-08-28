लखनऊ का खानपान अपनी शाही अवधी शैली, बेहतरीन मसालों और लाजवाब जायके के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। वैसे तो यहां के कई व्यंजन प्रसिद्ध हैं, लेकिन जब लखनवी मिठाईयों का नाम आता है, तो उसमें मलाई गिलौरी का नाम जरूर लिया जाता है। यह अवध की खास और बेहद स्वादिष्ट मिठाइयों में से एक मानी जाती है। इसे मलाई पान या बालाई की गिलौरी भी कहते हैं। दरअसल, इसका आकार पान जैसा होता है और मुंह में जाते ही घुल जाती है।

नवाबी किस्सा

मलाई गिलौरी की कहानी लखनऊ के नवाबी दौर से जोड़ी जाती है। इसको लेकर एक प्रचलित किस्सा है कि इसे नवाब वाजिद अली शाह के लिए पान के विकल्प के तौर पर तैयार किया गया था। उसके बाद यह लोगों को इतना पसंद आया कि पूरा लखनऊ और आगे चलकर देश-विदेश में प्रसिद्ध हुआ। हालांकि, मलाई गिलौरी को लेकर इसके अलावा भी कई और प्रचलित किस्से हैं। मलाई गिलौरी को आप घर पर भी आसानी से बना सकते हैं। आइए जानते हैं मलाई गिलौरी बनाने की आसान विधि क्या है।

मलाई गिलौरी की सामग्री

मलाई की परत के लिए

1 लीटर फुल क्रीम दूध

1-2 बड़े चम्मच पिसी चीनी

आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर

भरावन के लिए सामग्री

100 ग्राम मावा या खोया

2-3 बड़े चम्मच बारीक कटे काजू, बादाम और पिस्ता

1-2 बड़े चम्मच बूरा या पिसी हुई चीनी

आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर

1 छोटा चम्मच गुलाब जल या केवड़ा जल

1-2 बड़े चम्मच बारीक कटी मिश्री

सजाने के लिए सामग्री

चांदी का वर्क

पिस्ता या बादाम की कतरन

गुलाब की सूखी पंखुड़ियां (वैकल्पिक)

कैसे बनाएं मलाई गिलौरी

मलाई तैयार करें: एक चौड़ी और भारी तले की कड़ाही में फुल क्रीम दूध डालकर मध्यम आंच पर उबालें। उबाल आने के बाद आंच धीमी कर दें। दूध को बार-बार न चलाएं, ताकि उसकी सतह पर मलाई की परत जम सके। मलाई को चम्मच या कलछी की मदद से सावधानी से उठाकर एक बड़ी प्लेट में रख दें। इसी तरह दूध को धीमी आंच पर उबालते रहें और बार-बार ऊपर जमने वाली मलाई की परत निकालते रहें। मलाई टूटनी नहीं चाहिए।

भरावन: अब एक पैन में मावा डालकर धीमी आंच पर 2-3 मिनट हल्का गर्म कर लें। इसे ज्यादा भूनना नहीं है। गैस बंद करके इसमें पिसी हुई चीनी, कटे हुए काजू, बादाम, पिस्ता, मिश्री और इलायची पाउडर मिलाएं। आखिर में गुलाब जल या केवड़ा जल डालकर अच्छी तरह मिला लें। अब भरावन को ठंडा होने दें।

इस तरह बनाएं गिलौरी: एक मलाई की परत को समतल प्लेट या ट्रे पर रखें। इसके बीच में थोड़ा सा तैयार मावा भरावन रखें। अब मलाई को सावधानी से मोड़कर पान की गिलौरी जैसा आकार दें। इसे दबाएं नहीं, वरना मलाई की परत फट सकती है। इसी तरह बाकी गिलौरियां तैयार कर लें।

सजाने का तरीका: तैयार मलाई गिलौरियों पर चांदी का वर्क लगाएं और ऊपर से पिस्ता-बादाम की बारीक कतरन डालें। गुलाब की सूखी पंखुड़ियों से भी सजा सकते हैं। अब मलाई गिलौरियों को करीब 30 मिनट तक फ्रिज में रखकर ठंडा करें। इससे इनका आकार थोड़ा सेट हो जाएगा और स्वाद भी बेहतर लगता है। इस तरह आप घर पर आसानी से लखनऊ की मशहूर मलाई गिलौरी तैयार कर सकते हैं।

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