शादीशुदा जिंदगी में कपल्स का रिश्ता कैसा रहेगा, यह काफी हद तक उनके तौर-तरीकों और आपसी व्यवहार पर निर्भर करता है। कई बार कपल्स कुछ ऐसी चीजें कर जाते हैं जिसका असर सीधे उनके रिश्ते पर पड़ता है। शादीशुदा जिंदगी को लेकर विक्की कौशल ने तीन जरूरी बातें बताई हैं। विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की जोड़ी कमाल की है। दोनों की गिनती फिल्म इंडस्ट्री के अच्छे कपल्स के तौर पर की जाती है। दोनों ने 2021 में लव मैरिज की थी। शादी से पहले विक्की और कैटरीना कई सालों तक रिलेशनशिप में रहे। विक्की कौशल ने कुछ साल पहले शादी को सफल बनाने के बारे में बात की थी। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा था और इसपर एक्सपर्ट का क्या कहना है।

खुशहाल शादीशुदा जिंदगी के तीन मंत्र

दरअसल, साल 2023 में न्यूज तक को दिए एक इंटरव्यू में विक्की कौशल ने शादी को सफल बनाने के लिए तीन जरूरी बातें बताई थीं। उन्होंने कहा था कि, “किसी भी शादी को सफल बनाने के लिए प्यार होना जरूरी है। शादी अरेंज हो या लव मैरिज, दोनों में प्यार और एक-दूसरे को समझना जरूरी है। साथ ही, दोनों के बीच एक-दूसरे के लिए संवेदनशीलता और परवाह भी होनी चाहिए। यानी विक्की कौशल के अनुसार, प्यार, समझ और एक-दूसरे के प्रति परवाह किसी भी खुशहाल शादी की सबसे जरूरी बातें हैं।

अरेंज और लव मैरिज में क्या है जरूरी

उन्होंने आगे कहा कि, “यह समझना जरूरी है कि आपका पार्टनर आपसे अलग व्यक्तित्व वाला इंसान है और आप भी उससे अलग हैं। जब दोनों एक-दूसरे की इस बात को समझते हैं और आपसी समझ के साथ रिश्ता निभाते हैं, तभी बात बनती है। न तो आपको खुद को पूरी तरह बदलने की जरूरत है और न ही आपके पार्टनर को बदलने की। अगर दोनों के बीच यह समझ है और परिवार में खुशी है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शादी अरेंज हुई है या लव मैरिज।”

कितनी सही है विक्की कौशल की ये सलाह

कुल मिलाकर विक्की कौशल का कहना है कि रिश्ते में प्यार, समझ और आपसी सम्मान बेहद जरूरी होते हैं। इसपर इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने मुंबई के भाटिया अस्पताल की कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट और फैमिली थेरेपिस्ट डॉ. माया किरपालानी से बात की। उन्होंने भी माना कि रिश्ते को मजबूत बनाने में प्यार, समझ और सम्मान देना बेहद जरूरी है। उनका कहना है कि शादीशुदा रिश्ते में एक-दूसरे को समझना और सम्मान देना बहुत जरूरी है।

डॉ. किरपालानी के अनुसार, “हर व्यक्ति की अपनी सोच और राय होती है, जिसे समझना और सम्मान देना चाहिए। दो लोग कई बातों पर एक-दूसरे से असहमत हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपसी सम्मान बनाए रखना जरूरी है। अगर दोनों पार्टनर समझदार और परिपक्व हैं, तो रिश्ता समय के साथ और मजबूत होता जाएगा। लेकिन अगर रिश्ते में बहुत ज्यादा उम्मीदें और अहंकार की समस्या हो, तो इसका असर रिश्ते पर पड़ सकता है।”

इसके आगे डॉ. किरपालानी कहती हैं कि रिश्ते में भरोसा और एक-दूसरे के प्रति वफादारी भी बहुत जरूरी है। अपनी जरूरतों और भावनाओं के बारे में पार्टनर से बिना गुस्सा किए या आक्रामक हुए बात करनी चाहिए। रिश्ते में ऐसी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, जिन्हें पूरा करना मुश्किल हो। एक-दूसरे की बात सुनें, बातचीत करें और अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना चाहिए। इसके साथ ही वह कहती हैं कि…

छोटी-छोटी बातों को जाने देना सीखें। मामूली बातों को लेकर बेवजह विवाद न करें। बड़ी समस्याओं को नजरअंदाज न करें, जिन्हें सुलझाना जरूरी है।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और इंडियन एक्सप्रेस द्वारा बातचीत किए गए विशेषज्ञों से मिली जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है।

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