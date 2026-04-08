मिट्टी के बर्तन में खाने की परंपरा बहुत पुरानी है। यह केवल खाना पकाने का तरीका नहीं, बल्कि भारतीय जीवनशैली और संस्कृति का अहम हिस्सा भी रही है। मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल हजारों सालों से होता आ रहा है। वर्तमान समय में भी कुछ ग्रामीण इलाकों में आज भी मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाया जाता है। इसके साथ ही शहरों में भी लोग कई विशेष अवसरों और त्योहारों पर मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाते हैं। प्लास्टिक या धातु की तुलना में मिट्टी के बर्तन नॉन-टॉक्सिक और इको फ्रेंडली होते हैं। मिट्टी के बर्तन में भोजन धीमी या मध्यम आंच पकता है, जिससे पोषण और विटामिन सुरक्षित रहते हैं और खाना स्वादिष्ट बनता है।

आजकल कई लोग वीकेंड या किसी खास मौके पर मिट्टी के बर्तनों में दाल, चावल, सब्जी व अन्य व्यंजन पकाते हैं। इसके अलावा मटन और चिकन भी मटके में बनाया जाता है। चंपारण का प्रसिद्ध हांडी मटन (अहुना मटन) मिट्टी के मटके में धीमी आंच पर पकाया जाता है। ऐसे में वीकेंड की छुट्टियों के दौरान अगर आपको भी कुछ स्वादिष्ट खाने का मन है तो मिट्टी के मटके में दाल बना सकते हैं। इसका स्वाद काफी अलग होता है, इससे मिट्टी की खुशबू और हल्का स्मोकी फ्लेवर आता है।। आइए जानते हैं मिट्टी के मटके में दाल बनाने की विधि क्या है।

मिट्टी के मटके में दाल बनाने के लिए सामग्री (2-3 लोगों के लिए) | Clay Pot Dal Recipe

1 कप दाल (मसूर, तुअर या मूंग)

3 कप पानी

आधा चम्मच हल्दी पाउडर

नमक स्वादानुसार

1 छोटा कटा हुआ टमाटर

1 छोटा बारीक कटा हुआ प्याज

2-3 कुटी हुई लहसुन की कलियां

1 बारीक कटी हरी मिर्च

1 चम्मच घी

आधा चम्मच जीरा

1 चुटकी हींग

सजाने के लिए बारीक कटा हरा धनिया

मटके में दाल बनाने की आसान विधि | Clay Pot Dal Recipe in Hindi

1- सबसे दाल को 30 मिनट से 1 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। इससे दाल जल्दी और अच्छी तरह से पकती है।

2- अब मिट्टी के मटके को अच्छी तरह से धो लें। इस्तेमाल करने से पहले 10-15 मिनट पानी में भिगो दें ताकि मटका फटने क डर न हो।

3- मटके में भिगोई हुई दाल डालें। पानी और हल्दी डालकर ढक्कन लगा दें और धीमी आंच पर 25-40 मिनट पकाएं। बीच-बीच में चम्मच से हल्का चलाते भी रहें।

4- एक छोटे पैन में घी गरम कर उसमें जीरा और हींग डाल दें। इसके बाद प्याज और लहसुन हल्का सुनहरा होने तक भूनें। फिर हरी मिर्च और टमाटर डालकर 2-3 मिनट भूनें।

5- तैयार तड़के को धीरे-धीरे मटके की उबलती दाल में डालें और 5 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं।

आपकी मटके वाली दाल बनकर तैयार है। अब सजावट के लिए ऊपर से धनिया डाल दें। इसे घी लगी हुई गरमा गरम रोटी और चावल के साथ परोस सकते हैं।

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