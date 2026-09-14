सुबह का नाश्ता पौष्टिक, प्रोटीन, फाइबर और ऊर्जा से भरपूर होना चाहिए जो पूरे दिन आपको तरोताजा रखे। प्रोटीन की बात करें तो यह मांसपेशियों और कोशिकाओं के निर्माण और शरीर की मरम्मत के लिए जरूरी होता है। जिम में पसीना बहाने वाले लोग प्रोटीन का सेवन अधिक करते हैं। सुबह के समय सबसे बड़ी समस्या नाश्ते को लेकर रहती है कि ऐसा क्या बनाया जाए, जो स्वादिष्ट होने के साथ ही पौष्टिक भी है। अगर आप भी ऐसे नाश्ते की तलाश में हैं जो प्रोटीन, फाइबर और ऊर्जा से भरपूर हो तो कुरकुरा टोफू वाला हरा सूप बना सकते हैं। इस सूप को ब्रोकली, पालक और हरा धनिया मिलाकर बनाया जाता है, जिससे इसके पोषक तत्व और फायदे बढ़ जाते हैं।

इस सूप को बनाने में आप ब्रोकली की डंठल और फूल दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रोकली को नारियल के दूध से बने स्वादिष्ट शोरबे में पकाने के बाद पालक और धनिए के साथ पीसकर सूप तैयार किया जाता है। आइए जानते हैं इसे घर पर कैसे बनाएं।

टोफू वाला हरा सूप बनाने के लिए सामग्री

250-300 ग्राम ब्रोकली

2 कप पालक

आधा कप हरा धनिया

200 ग्राम फर्म टोफू

1 मध्यम आकार का प्याज या 3-4 हरे प्याज

1 इंच अदरक

3-4 लहसुन की कलियां

1 हरी मिर्च

200 मिली नारियल का दूध

2 छोटे चम्मच नींबू का रस

1 बड़ा चम्मच तेल

2 कप पानी

स्वादानुसार नमक

एक चुटकी काली मिर्च पाउडर

आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर

टोफू कुरकुरा करने के लिए सामग्री

1 छोटा चम्मच तेल

एक चुटकी लाल मिर्च पाउडर

एक चुटकी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर

एक चुटकी नमक

1 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लोर

इस तरह बनाएं हाई प्रोटीन वाला स्वादिष्ट सूप

सबसे पहले टोफू को कपड़े या किचन टिश्यू से अच्छी तरह सुखा लें और छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। इसमें 1 छोटा चम्मच तेल, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, नमक और कॉर्नफ्लोर डालकर अच्छी तरह मिला दें। अब नॉन-स्टिक पैन या कड़ाही को गर्म करें। इसमें टोफू के टुकड़े डालकर मध्यम आंच पर 8-10 मिनट तक भून लें। बीच-बीच में पलटते रहें। सुनहरा और कुरकुरा हो जाने पर गैस बंद कर एक प्लेट में निकाल लें।

अब कड़ाही या पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल गर्म करें और इसमें कटा हुआ प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डालकर 2-3 मिनट तक भून लें। इसके बाद ब्रोकली की डंठल डालकर 4-5 मिनट पकाएं। फिर ब्रोकली के फूल डालें और 1-2 मिनट और पका लें।

अब इसमें नारियल का दूध और 2 कप पानी डालें। नमक, काली मिर्च और जीरा पाउडर डालने के बाद उबाल आने दें। इसके बाद धीमी आंच पर बर्तन को ढककर 8-10 मिनट तक पका लें। गैस बंद कर पालक और हरा धनिया डालें। बर्तन को 2 मिनट के लिए ढककर रख दें, ताकि पालक और धनिया हल्का पक जाएं। अब हैंड ब्लेंडर की मदद से सूप को अच्छी तरह पीसकर मुलायम और क्रीमी बना लें। अगर सूप ज्यादा गाढ़ा लगे तो थोड़ा गर्म पानी डालकर गाढ़ापन ठीक कर लें।

अब इसमें नींबू का रस डालकर अच्छी तरह मिला लें। सूप को कटोरे में डालें और ऊपर से कुरकुरा टोफू डाल दें। चाहें तो ऊपर से थोड़ी काली मिर्च, बारीक कटा हरा धनिया और एक चुटकी गरम मसाला भी डाल सकते हैं। इससे सूप का स्वाद और बढ़ जाता है। अब आप गरमागरम सूप परोस सकते हैं।

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