भारत अपनी भौगोलिक विविधता के कारण कई देशों से अलग है। यहां पर ऊंचे-ऊंचे पहाड़, मैदान, रेगिस्तान और पठार मौजूद हैं। इसके अलावा यहां पर कई ऐसी बस्तियां हैं जहां पानी सिर्फ खूबसूरत नजारे पेश नहीं करता बल्कि उससे कहीं ज्यादा अहम है। कुछ लोगों के लिए झीलें और नदियां रास्ते, रोजगार का साधन और खाने का सोर्स है। वहीं दूसरों के लिए घर और खेती की जगहें पानी के लगातार बदलते स्तर के अनुसार विकसित होती हैं। मणिपुर के तैरते हुए फुमदी से लेकर कश्मीर की झील बस्तियों और असम के नदी द्वीपों तक भारत की कुछ जगहों पर पानी से प्रभावित लाइफस्टाइल की झलक देखी जा सकती है।

अगर आप इस बार देश के कुछ अनोखी जगहों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो यहां दी गई जगहों पर जा सकते हैं। जहां पर लोगों की जिंदगी पानी के इर्द-गिर्द घूमती है।

लोकटक झील, मणिपुर

भारत के मणिपुर राज्य में स्थित लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इस झील की सबसे बड़ी खासियत फुमदी है। ये वनस्पतियों, मिट्टी और सड़े गले जैविक पदार्थों के तैरते हुए ढेर हैं जो समय के साथ जमा हुए हैं। मछली पकड़ने वाले समुदाय पारंपरिक रूप से अपनी आजीविका के लिए इन क्षेत्रों का इस्तेमाल करते हैं। वहीं झील के अलग-अलग हिस्सों में उनकी छोटी-छोटी झोपड़ियां और नावें बिखरी हुई हैं।

लोकटक झील में ही दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है। यह संरक्षित इलाका झील की फुमदी पर बना है, जो मणिपुर के संगाई हिरण के लिए मशहूर है।

डल झील, श्रीनगर

हाउसबोट और शिकारा राइड के लिए प्रसिद्ध श्रीनगर की डल झील उन समुदायों की जिंदगी से गहराई से जुड़ी है, जो इसके पानी पर और आसपास रहते हैं और काम करते हैं। यहां तैरते हुए बगीचों में सब्जियां उगाई जाती हैं और नावें इन सब्जियों को बाजार तक पहुंचाती हैं। झील पर लगने वाला सब्जी बाजार पर्यटकों के लिए एक खास अनुभव हो सकता है। यह झील हाउसबोट, शिकारा, मछली पकड़ना और पानी पर खेती करने वाले लोगों के जीवन का अहम हिस्सा है।

माजुली, असम

असम में स्थित माजुली तैरता हुआ गांव नहीं है बल्कि एक नदी द्वीप है। इसका अस्तित्व ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ा हुआ है। असम में स्थित यह द्वीप लंबे समय से ऐसे समुदायों का घर रहा है, जिन्होंने नदी में मौसम के अनुसार आने वाली बाढ़, कटाव और बदलते रास्तों के हिसाब से अपनी जिंदगी ढाल ली है। खेती, मछली पकड़ना और नाव से आना जाना यहां के लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा है।

सुंदरबन, पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में गांव दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव डेल्टा सिस्टम में से एक में बसे हैं। यहां नदियां, खाड़ियां और टाइडल चैनल (ज्वार भाटे के पानी के आने-जाने से पहनने वाला एक प्राकृतिक रास्ता) मुख्य आकर्षण हैं। यह कोई तैरता हुआ गांव नहीं है बल्कि यह उन समुदायों को दिखाता है, जो ऐसे इलाके में ढल रहे हैं जहां जमीन और पानी के बीच की सीमा लगातार बदलती रहती है।

इस इलाके के कई हिस्सों में आने-जाने का मुख्य साधन नावें हैं। मछली पकड़ना, केकड़े और शहद इकट्ठा करना और खेती-बाड़ी यहां स्थानीय समुदायों की आजीविका का आधार है। यहां का जीवन ज्वार-भाटे वाले इलाके में रहने की चुनौतियों से प्रभावित होता है। चक्रवात, बाढ़, कटाव और बढ़ता खारापन घरों और आजीविका पर असर डाल सकता है।