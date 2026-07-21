किचन में तवे और कड़ाही का इस्तेमाल हर रोज होता है। बारिश के दिनों में अगर आप लोहे के तवे-कड़ाही को धोकर रख देते होंगे तो कई बार उसके ऊपर जंग जम जाती होगी। ऐसा करने से धोने के बाद भी जब उसे इस्तेमाल करना होता है तो उसे फिर से धोना पड़ता है। काम तो बढ़ता है साथ में समय भी बर्बाद होता है। न सिर्फ बर्तनों की उम्र कम हो सकती है, बल्कि उनमें खाना बनाना भी मुश्किल हो जाता है। अच्छी बात यह है कि कुछ आसान किचन हैक्स अपनाकर लोहे के बर्तनों को जंग लगने से बचा सकते हैं।

पहले जानें जंग क्यों लग जाती है?

लोहे के बर्तन जब लंबे समय तक हवा में मौजूद नमी (Moisture) और ऑक्सीजन के संपर्क में रहते हैं, तो उनकी सतह पर आयरन ऑक्साइड (Iron Oxide) बनने लगता है। इसे ही आम भाषा में जंग कहा जाता है। मानसून के दौरान हवा में नमी का स्तर सामान्य दिनों की तुलना में अधिक होता है, इसलिए इस मौसम में लोहे के बर्तनों पर जंग लगने की संभावना भी बढ़ जाती है। अगर बर्तन धोने के बाद ठीक से सुखाए न जाएं या गीले ही रख दिए जाएं, तो जंग और तेजी से लग सकती है।

जंग से बचाने के लिए अपनाएं ये 4 आसान किचन हैक्स

बर्तनों को धोने के बाद पूरी तरह सुखाएं

लोहे के तवे या कड़ाही को धोने के बाद उन्हें सिर्फ ऐसे ही सूखने के लिए न रख दें। ऐसा करने से जंग लगने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। धोने के बाद पहले साफ कपड़े से अच्छी तरह पोंछें। फिर 1-2 मिनट के लिए हल्की आंच पर गर्म कर लें, ताकि बची हुई नमी भी पूरी तरह खत्म हो जाए।

तेल की पतली परत जरूर लगाएं

बारिश के दिनों में लोहे के बर्तन को पूरी तरह सूखने के बाद उस पर सरसों, रिफाइंड या किसी भी कुकिंग ऑयल की बहुत हल्की परत लगा दें। इससे लोहे और नमी के बीच एक सुरक्षा परत बन जाती है, जिससे जंग लगने का खतरा कम हो जाता है।

गीले सिंक या नम जगह पर न छोड़ें

लोहे के बर्तनों को लंबे समय तक गीले सिंक में या ऐसी जगह पर न रखें जहां लगातार नमी बनी रहती हो। इन्हें हमेशा सूखी और हवादार जगह पर स्टोर करें। गीले सिंक या नम जगह पर रखने से इसके ऊपर जंग लग सकती है।

समय-समय पर करें सीजनिंग

अगर आप नियमित रूप से लोहे का तवा या कड़ाही इस्तेमाल करते हैं, तो समय-समय पर उसकी सीजनिंग (Seasoning) करें। इसके लिए बर्तन पर हल्का तेल लगाकर कुछ मिनट गर्म करें। इससे उसकी सतह पर प्राकृतिक सुरक्षात्मक परत बनती है, जो जंग लगने से बचाने में मदद करती है और नॉन-स्टिक जैसी फिनिश भी देती है।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। यदि आपके लोहे के बर्तन पर बहुत अधिक जंग लग चुकी है या उसकी सतह खराब हो गई है, तो उसे इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह साफ करें या जरूरत पड़ने पर नया बर्तन लें।