भारत में कला की परंपरा हजारों साल पुरानी है और इसकी खासियत यह है कि हर क्षेत्र, समुदाय और लोकजीवन ने अपनी अलग कला विकसित की है। जब कलम और कागज नहीं हुआ करते थे, तब लोग पत्थरों और अपने घरों की दीवारों पर चित्रों के जरिए परंपराओं, त्योहारों, पहनावे और जीवनशैली को दर्शाते थे। कई कलाएं आज भी जीवंत हैं, जिनमें से एक लिप्पन कला भी है। हालांकि, समय के साथ यह कला भी धीरे-धीरे खत्म होती नजर आ रही है। कच्छ की पहचान में सिर्फ रण, रंग-बिरंगे कपड़ों और कढ़ाई से नहीं बल्कि यहां की पारंपरिक कलाएं भी खास पहचान रखती हैं। इन्हीं में से एक ‘लिप्पन कला’ भी है।

लिप्पन कला क्या है

लिप्पन गुजराती भाषा के शब्द ‘लिपनु’ से बना है, जिसका अर्थ लेप लगाना या प्लास्टर करना होता है। इसे आमतौर पर मिट्टी और शीशे से दीवारों को सजाने वाली कला के रूप में जाना जाता है। यह कला कच्छ के ग्रामीण जीवन और वहां के पारंपरिक घरों का हिस्सा हुआ करती थी। गुजरात पर्यटन भी कच्छ के पारंपरिक भुंगा घरों को मिट्टी और शीशे के काम से सजा हुआ बताता है। यह एक ऐसी कला है जिसमें दीवार या किसी सतह पर मिट्टी का मिश्रण लगाकर उसके ऊपर छोटे-छोटे शीशे और मिट्टी की बनी आकृतियां लगाई जाती हैं।

कैसे होता है डिजाइन

लिप्पन कला में घरों की दीवारों को ज्यामितीय आकृतियां, फूल-पत्तियां, बेल-बूटे, मोर, पेड़ और दूसरे पारंपरिक डिजाइन से सजाया जाता है। कच्छ की स्थानीय संस्कृति में प्रकृति और पशु-पक्षियों से जुड़े डिजाइनों का इस्तेमाल कई तरह की हस्तकलाओं में मिलता है। इसमें खासकर कच्छ के मड वर्क में स्थानीय वनस्पतियों और जीव-जंतुओं से प्रेरित डिजाइनों का उल्लेख मिलता है।

कच्छ में पारंपरिक भुंगा घर भी देखने को मिलते हैं, ये गोल आकार के मिट्टी के घर होते हैं। इन्हीं की दीवारों और अंदरूनी हिस्सों को सजाने के लिए मिट्टी और शीशे का काम किया जाता है। पहले की तुलना में अब इस कला की मांग हो गई है, हालांकि आज भी कच्छ के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में भुंगा घरों को मिट्टी और शीशे की इस कला से सजा हुआ देखा जा सकता है।

कैसे लगाते हैं शीशे

पारंपरिक रूप से कलाकार मिट्टी या मिट्टी आधारित मिश्रण को दीवार पर लगाकर उससे उभरे हुए डिजाइन तैयार करते हैं। जब डिजाइन सूख जाता है, तो उसमें छोटे-छोटे शीशे लगाए जाते हैं। हालांकि, यह काम काफी कठिन होता है। शीशों को अलग-अलग आकार में लगाया जाता है। जिसमें गोल, चौकोर, त्रिकोण और अन्य ज्यामितीय आकार वाले शीशे शामिल हैं। तैयार होने के बाद मिट्टी की ऊभरी हुई रेखाओं के बीच लगे शीशों पर जब रोशनी पड़ती है तो ये चमक उठते हैं और पूरी दीवार को अलग तरह का आकर्षक डिजाइन देते हैं।

यह कहना गलत नहीं होगा कि कच्छ की महिलाएं लिप्पन कला में माहिर होती हैं। हालांकि, महिलाओं के साथ स्थानीय कारीगर मिलकर करते हैं। घर की दीवरों और अंदरूनी हिस्सों की सजावट में स्थानीय महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे मिट्टी या गारे से उभरे हुए डिजाइन बनाती हैं और उनमें छोटे-छोटे शीशे जड़ती हैं। यह काम खासकर त्योहारों, शादी-ब्याह और घर के विशेष अवसरों पर भी किया जाता है।

कच्छ और गुजरात में आज भी लिप्पन कला की झलक देखने को मिलती है। आधुनिक जमाने में घरों के लिविंग रूम की दीवार, पूजा घर, बेडरूम, प्रवेश द्वार, बालकनी, कैफे और रिसॉर्ट के साथ ही होटल के इंटीरियर में भी इस कला की झलक देखने को मिलती है।

इस कला की खासियत

लिप्पन कला की जो सबसे बड़े खासियत मानी है जाती है वह स्थानीय मिट्टी, हाथ का हुनर और शीशे की चमक तीनों का एक साथ दिखाई देना है। इसे आप एक तरह का कच्छ का मड-एंड-मिरर कला भी कह सकते हैं।

कितनी पुरानी है यह कला

लिप्पन कला के इतिहास के बारे में कोई ठोस जानकारी तो नहीं, लेकिन कई अलग-अलग मान्यताएं हैं। कुछ स्रोत इसकी परंपरा को लगभग 700-800 साल पुराना मानते हैं और इसे सिंध के कुंभार समुदाय के कुम्हारों से जोड़ते हैं। माना जाता है कि मिट्टी के बर्तनों पर उभरी हुई सजावट करने की तकनीक धीरे-धीरे घरों की दीवारों तक पहुंची।

यह भी पढ़ें

हाथों की बेमिसाल कारीगरी का नमूना है ‘रोगन कला’, जानें सदियों पुरानी इस विरासत की खासियत

