अच्छा मेकअप सिर्फ महंगे प्रोडक्ट्स से नहीं, बल्कि सही तकनीक से होता है। अगर आपको लगता है कि हर नए लुक के लिए नई लिपस्टिक खरीदनी पड़ेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट एक ही लिपस्टिक को अलग-अलग लिप लाइनर के साथ इस्तेमाल करके कई तरह के लुक क्रिएट करते हैं। दरअसल, लिप लाइनर सिर्फ होंठों की आउटलाइन बनाने के लिए नहीं होता, बल्कि यह लिपस्टिक के रंग को हल्का, गहरा, वार्म या कूल टोन देने में भी मदद करता है। सही कॉम्बिनेशन चुनकर आप पुरानी लिपस्टिक से ऑफिस, पार्टी, वेडिंग या डेली वियर के लिए बिल्कुल अलग-अलग लुक पा सकती हैं।

न्यूड ब्राउन लिप लाइनर और न्यूड पिंक लिपस्टिक

अगर आपकी न्यूड पिंक लिपस्टिक बहुत हल्की लगती है, तो उसके साथ न्यूड ब्राउन लाइनर लगाएं। इससे होंठ ज्यादा डिफाइंड दिखेंगे और लिपस्टिक का रंग भी थोड़ा गहरा नजर आएगा। इसे आप ऑफिस, कॉलेज, डेली मेकअप में ट्राई कर सकती हैं। इसके अलावा नो-मेकअप मेकअप लुक के लिए भी यह बेहतर विकल्प है। इस दौरान एक बात का ध्यान रखें लाइनर लगाने के बाद उसे हल्का-सा अंदर की तरफ ब्लेंड करें। इससे लिपस्टिक और लाइनर अलग-अलग नहीं दिखेंगे।

चॉकलेट ब्राउन लाइनर और रेड लिपस्टिक

अगर आपको रेड लिपस्टिक का क्लासिक लुक थोड़ा अलग चाहिए, तो चॉकलेट ब्राउन लाइनर इस्तेमाल करें। इससे रेड कलर थोड़ा डीप और रिच दिखता है। इसे आप पार्टी, फेस्टिवल या नाइट मेकअप के दौरान लगा सकती हैं। इसे लगाते समय इस बात का ख्याल रखें कि लाइनर को सिर्फ किनारों पर न छोड़ें। उसे थोड़ा अंदर ब्लेंड करें ताकि लुक नेचुरल लगे।

मौव लाइनर और न्यूड लिपस्टिक

न्यूड लिपस्टिक लगाने के बाद अगर चेहरा फीका सा दिखता है तो मौव (Mauve) लाइनर उसके रंग में हल्का पिंक अंडरटोन जोड़ देता है। इससे चेहरा ज्यादा फ्रेश और सॉफ्ट दिखता है। यह कॉम्बिनेशन फेयर, व्हीटिश (गेहुंआ रंग), लाइट मीडियम स्किन टोन पर अच्छा लगेगा।

रोज पिंक लाइनर और पीच लिपस्टिक

पीच लिपस्टिक कभी-कभी बहुत हल्की लगती है। रोज पिंक लाइनर लगाने से वही शेड ज्यादा फ्रेश और यंग दिखने लगता है। इसे आप डे टाइम में लगा सकते हैं।

इसके अलावा फ्रेंड्स के साथ आउटिंग के दौरान लगा सकते हैं। समर मेकअप में भी यूज कर सकते हैं।

डीप ब्राउन लाइनर और ग्लॉस

यह कॉम्बिनेशन इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है। डीप ब्राउन लाइनर लगाने के बाद बीच में सिर्फ ट्रांसपेरेंट या न्यूड ग्लॉस लगाएं। इससे होंठ ज्यादा भरे हुए (Fuller) और खूबसूरत दिखते हैं। यह पार्टी, फोटोशूट और ग्लैम मेकअप के लिए परफेक्ट रहेगा।

ये टिप्स आएंगे काम

लाइनर हमेशा लिपस्टिक से 1-2 शेड गहरा रखें। बहुत ज्यादा डार्क लाइनर लगाने से होंठ अलग से उभरे हुए दिख सकते हैं।

सिर्फ आउटलाइन बनाकर लिपस्टिक लगाने से दो अलग रंग नजर आ सकते हैं। हल्का ब्लेंड करने से लुक ज्यादा प्रोफेशनल लगता है।

अगर चाहते हैं कि लिपस्टिक लंबे समय तक टिकी रहे, तो पहले पूरे होंठ लाइनर से भरें, फिर उसके ऊपर लिपस्टिक लगाएं।

ओवरलाइनिंग सोच-समझकर करें। होंठ बड़े दिखाने के लिए बहुत ज्यादा बाहर लाइन न बनाएं।

सिर्फ क्यूपिड बो (ऊपरी होंठ का बीच वाला हिस्सा) और निचले होंठ के बीच में हल्की ओवरलाइनिंग काफी होती है।