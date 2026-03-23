Gen-Z को आज की सबसे अलग और तेजी से बदलती सोच वाली पीढ़ी माना जाता है। यह वह जनरेशन है जो इंटरनेट, सोशल मीडिया और स्मार्टफोन के दौर में पली-बढ़ी है। इसलिए इनके विचार, प्राथमिकताएं और जीवनशैली पिछली पीढ़ियों से काफी अलग नजर आती हैं। कई चीजों को लेकर पहले की पीढ़ी और Gen-Z काफी अलग है। यह अपनी बातों को खुलकर कहने में हिचकिचाते नहीं हैं। इनके बात करने के तरीके से लेकर रिश्तों को निभाने के तरीके भी अलग हैं। कई ऐसे शब्द हैं जिन्हें लोगों ने पहले कम ही सुना था। Gen-Z के बीच कई शब्द काफी पॉपुलर हैं, जिसमें से एक है ‘लिली पैडिंग’ (Lily Padding)। पिछले कुछ समय से यह शब्द काफी ट्रेंड में रहा है। Gen-Z के बीच यह स्मार्ट करियर ग्रोथ का तरीका माना जा रहा है। आइए जानते हैं क्या है ये शब्द और Gen-Z अपने करियर को लेकर किस तरह सतर्क हैं और फैसले लेते हैं।

नौकरी की पुरानी सोच से बिल्कुल अलग है नई पीढ़ी

किसी भी कंपनी में आपकी दक्षता के साथ ही यह भी निर्भर करता है कि एक कंपनी में आपने कितने लंबे समय तक काम किया है। यह करियर ग्रोथ में भी काम आता है। पहले लोगों के लिए स्थिर नौकरी बहुत मायने रखती थी। एक ही कंपनी में लंबे समय तक काम करने से नौकरी सुरक्षित रहती थी और अचानक बेरोजगार होने का डर कम होता था। इसके पीछे एक वजह यह भी थी कि, आज की तरह पहले स्टार्टअप, फ्रीलांसिंग या रिमोट जॉब के विकल्प नहीं थे। इसलिए लोगों को जिस कंपनी में नौकरी मिलती थी, उसी में टिके रहना बेहतर समझते थे। लेकिन, Gen-Z ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती है। उनके लिए नौकरी के मायने काफी अलग हैं। वे जल्दी करियर ग्रोथ को ध्यान में रखकर जल्दी फैसले लेते हैं।

कहां से आया लिली पैडिंग और मतलब | What is Lily Padding

लिली पैडिंग शब्द लिली पैड (Lily Pad) से आया, जिसका मतलब होता है तालाब में तैरती पत्ती, जिस पर मेंढक एक से दूसरी पत्ती पर छलांग लगाते हैं। इससे उन्हें खुद को सुरक्षित रखने, शिकारियों से बचाने में मदद मिलती है कभी-कभी वह बचने और शिकार के लिए जगह और अपने तरीके भी बदल लेता है। यही तकनीक अब जेनरेशन जी युवाओं के बीच प्रचलन में है। यह नई पीढ़ी असल में किन चीजों को महत्व देती है, इसे प्वाइंट्स में समझते हैं:

1- एक नौकरी से दूसरी नौकरी

2- एक कंपनी से दूसरी कंपनी

3- मौके मिलते ही अलग इंडस्ट्री में जाना

4- एक ही नौकरी पर निर्भर न रहना

5- अलग-अलग अनुभव हासिल करना

6- वर्क-लाइफ बैलेंस की प्राथमिकता

यह भी पढ़ें

Gen Z के प्यार करने का नया तरीका, क्या है डेलुलु डेटिंग और कैसे तय होता है रिश्ता

कम समय में नौकरी बदलने की वजह

नई पीढ़ी के युवा सिर्फ नौकरी करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं बल्कि सोच-समझकर अपने करियर की चाल चल रहे हैं। एक ही कंपनी में सालों तक टिके रहने के बजाय Gen-Z बेहतर मौके, तेज ग्रोथ, समय-समय पर नौकरी बदलना, कई प्रोफेशनल्स नई स्किल्स सीखना और यहां तक कि कई बार नए जॉब प्रोफाइल भी बदलना पसंद कर रहे हैं। इसी ट्रेंड को अब ‘लिली पैडिंग’ कहा जाता है। सरल भाषा में समझें तो इसका मतलब होता है करियर में छोटे लेकिन प्लानिंग के साथ कदम उठाना।

सबसे अधिक क्या मायने रखती है

आमतौर पर पुरानी पीढ़ी में जहां पोस्ट और पैसा दोनों मायने रखते थे। वहीं, जेनरेशन जी के लिए ज्यादातर सिर्फ सैलरी मायने रखती है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि पोस्ट क्या और क्या होनी चाहिए। उनके लिए सबसे अहम है कि ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए। लिली पैडिंग एक ऐसी करियर प्लानिंग है जिसमें युवा नई स्किल्स और अलग-अलग फील्ड के अनुभव पाने के लिए कम समय में नौकरी, इंडस्ट्रीय या भूमिका बदलते रहते हैं। इस तरीके में लगातार सीखने और अलग-अलग काम के माहौल का अनुभव लेना ज्यादा अहम माना जाता है।

बदलाव का कारण

इसके पीछे बदलाव के कई कारण हैं जिसमें एक है फाइनेंशियल स्टैबिलिटी की कमी। दरअसल, कंपनियों में होती आ रही छंटनी भी इसका एक कारण है। वर्तमान समय में दशकों तक एक ही नौकरी करने से नौकरी की सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती। इसलिए, युवा अब वफादारी से ज्यादा खुद को रोजगार योग्य बनाए रखने पर फोकस कर रहे हैं।

दूसरा सबसे बड़ा कारण तेजी से बदलती तकनीक है। AI डिजिटल टूल्स और ऑटोमेशन के दौर में चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं, जो स्किल्स आज काम की हैं, हो सकता है आगे चलकर ये पुरानी हो जाएं। ऐसे में खुद को अपडेट रखने और नई स्किल्स सीखने के लिए युवा अलग-अलग रोल और इंडस्ट्री का रुख कर रहे हैं।

इसके फायदे और नुकसान

लिली पैडिंग के जहां फायदे हैं तो वहीं, इसके कुछ नुकसान भी हैं। सबसे पहले इसके फायदे के बारे में जान लेते हैं।

1- अलग-अलग कंपनियों में काम करने से नई स्किल्स सीखने का मौका मिलता है और अनुभव जल्दी बढ़ता है।

2- नौकरी बदलने पर अक्सर सैलरी में अच्छा इजाफा मिल जाता है, जो लंबे समय तक एक ही जगह रहने से कम होता है।

3- नई कंपनियों और अलग भूमिकाओं में काम करने से करियर के विकल्प बढ़ जाते हैं।

4- इससे नए और मजबूत नेटवर्क बनते हैं। हर नई नौकरी में नए लोगों से संपर्क बनता है, जिससे प्रोफेशनल नेटवर्क को मजबूती मिलती है।

नुकसान

1- बार-बार नौकरी बदलने से करियर में स्थिरता कम हो सकती है और भविष्य की योजना बनाना मुश्किल हो सकता है।

2- किसी एक क्षेत्र में गहरी एक्सपर्टिज विकसित करने में मुश्किल आ सकती है।

3- कई कंपनियां बार-बार नौकरी बदलने वाले उम्मीदवारों को कम भरोसेमंद मानती हैं।

4- हर नई कंपनी में नए माहौल, टीम और काम के तरीके के साथ तालमेल बैठाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

नोट: लिली पैडिंग के तहत सोच-समझकर नौकरी बदलना करियर ग्रोथ के लिए फायदेमंद हो सकता है। इससे नई स्किल सीखने, अलग-अलग अनुभव हासिल करने और बेहतर अवसर पाने का मौका मिलता है। हालांकि, बार-बार और बिना स्पष्ट योजना के नौकरी बदलना करियर को नुकसान पहुंचा सकता है। यह तेजी से सीखने और आगे बढ़ने के लिए फायदेमंद हो सकती है। संतुलन बनाकर और रणनीतिक तरीके से लिए गए फैसले ही लंबे समय में करियर को मजबूत बनाते हैं।

Also Read

डिजिटल लव लैंग्वेज: Gen Z के लिए रील्स, मीम्स और पोस्ट बने प्यार को परखने का नया जरिया