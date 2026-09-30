Lightweight Gold Earrings Designs: गोल्ड ईयरिंग्स खरीदने का प्लान है या करवाचौथ पर पत्नी को गोल्ड गिफ्ट देने की सोच रहे हैं, लेकिन इस बार पुराने डिजाइन से कुछ अलग चाहिए? तो लाइटवेट गोल्ड ईयरिंग्स पर नजर डाल सकते हैं। अगर बजट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहते, तो छोटे और कम वजन में बनवाए जा सकने वाले डिजाइन एक विकल्प हो सकते हैं। यहां देखिए गोल्ड ईयरिंग्स के कुछ ऐसे नए डिजाइन, जो पारंपरिक पैटर्न से थोड़े अलग हैं और करवाचौथ के गिफ्ट के लिए भी पसंद किए जा सकते हैं। इन्हें अपनी पसंद और बजट के हिसाब से कम वजन में बनवाया जा सकता है।

पन्ना डिटेल वाला ड्रॉप डिजाइन

पुराने डिजाइन्स से अलग कुछ खरीदना चाहते हैं तो गोल्ड ईयरिंग्स में ड्रॉप डिजाइन खरीद सकती हैं। इसमें बीच में बड़ा स्टोन और चारों तरफ छोटे स्टोन लगे होते हैं।

छोटे स्टोन वाले फ्लोरल ईयरिंग्स

आप छोटे-छोटे फूल जैसी आकृति के साथ व्हाइट और पिंक स्टोन में फ्लोरल ईयरिंग्स भी खरीद सकते हैं। छोटा होने की वजह से इसका लुक सिंपल और एलिगेंट नजर आता है। ये रोजाना पहनने के लिए बेस्ट रहते हैं।

लीफ पैटर्न गोल्ड ईयरिंग्स

इन दिनों लीफ पैटर्न में गोल्ड ईयरिंग्स भी खूब पसंद किए जा रहे हैं। इमें पत्तियों को घुमाकर फ्लोरल पैटर्न बनाया जाता है। बिना ज्यादा स्टोन के भी यह डिजाइन अलग और आकर्षक दिखता है।

फूल जैसे ड्रॉप ईयरिंग्स

ऊपर पतली स्टड और नीचे फूल जैसी आकृति वाला ड्रॉप पैटर्न भी आपके लुक में चार-चांद लगा सकता है। ट्रेडिशनल और मॉडर्न लुक के बीच का विकल्प चाहने वाली महिलाओं को यह डिजाइन पसंद आ सकता है।

कर्व्ड स्टोन ईयरिंग्स

करवाचौथ पर अपनी पत्नी को आप कर्व्ड स्टोन ईयरिंग्स गिफ्ट कर सकते हैं। कर्व शेप के अंदर बड़ा स्टोन और आसपास छोटे स्टोन का काम होता है। इसका डिजाइन क्लासिक होने के साथ थोड़ा मॉडर्न टच भी देता है।

गोल्ड हूप डिजाइन

गोल आकार के साथ छोटे-छोटे गोल्ड बीड्स और अंदर पारंपरिक पैटर्न वाले ईयरिंग्स खरीद सकते हैं। साड़ी या सूट के साथ ऐसा डिजाइन खासतौर पर अच्छा लग सकता है।

ट्विस्टेड पैटर्न स्टड

गोल्ड की मुड़ी हुई पट्टियों के बीच छोटे स्टोन लगे ट्विस्टेड पैटर्न स्टड भी आप खरीद सकते हैं। छोटा आकार होने के कारण इसे रोजमर्रा के लुक के साथ भी पहना जा सकता है।