Parenting Tips: जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं और इस दौरान नई-नई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। मगर यह बात महत्त्वपूर्ण है कि कोई व्यक्ति मुश्किलों से सामना करने के लिए कितना सक्षम है। अगर बच्चों के भीतर शुरू से ही इस कौशल को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाए, तो आगे चलकर उनकी राह काफी आसान हो जाती है। इसके लिए जरूरी है कि बच्चों को स्वतंत्र रूप से समस्याओं का समाधान खोजने के तरीके सिखाए जाएं और उन्हें असफलताओं से सीखने के लिए प्रेरित किया जाए। बच्चों को यह समझाना जरूरी है कि जीतना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि हार से भी सबक सीखना चाहिए। जब वे किसी खेल या परीक्षा में पिछड़ जाते हैं, तो निराश या हताश होने के बजाय अगर वे उससे प्रेरणा लें तो आगे और बेहतर कर सकते हैं।

खेल से शुरुआत

बच्चों में संघर्ष के जरिए चुनौतियों से मुकाबला करने की क्षमता विकसित करने की शुरुआत खेल भावना से की जा सकती है। खेल में कभी जीत होती है, तो कभी हार, लेकिन बच्चों को इस बात का एहसास कराया जाना चाहिए कि दोनों ही हालात से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर बच्चा खेल में हार जाए, तो उसे इस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि हार का मतलब निराशा नहीं, बल्कि अपनी कमजोरियों को दूर कर जीत की राह निकालना है। इससे बच्चे के भीतर संघर्ष करने की भावना जागृत होगी, जो उसमें हर मुश्किल में डटे रहने का साहस और जज्बा पैदा करेगी। माता-पिता बच्चों के साथ अपनी असफलताओं के बाद जीत हासिल करने के किस्से भी साझा कर सकते हैं, इससे उन्हें एहसास होगा कि असफलता जीवन का एक हिस्सा है और इससे घबराने के बजाय सीखने की जरूरत है।

जिम्मेदारी का एहसास

बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार छोटे-छोटे काम सौंपे जा सकते हैं, जैसे- स्कूल बैग तैयार करना, खिलौने समेटना या अपनी किताबों को टेबल पर व्यवस्थित करना। जब वे खुद काम करेंगे, तो गलतियां भी होंगी, लेकिन यही गलतियां उन्हें सुधार करना भी सिखाएंगी। अगर बच्चा अपना टिफिन भूल जाता है, तो तुरंत उसकी मदद करने के बजाय उसे खुद इस गलती का अहसास करने दें, ताकि अगली बार वह अपने सामान को लेकर पूरी तरह सतर्क रहे। जब बच्चे को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाता है, तो आत्मनिर्भरता की दिशा में उसका यह पहला कदम होता है।

धैर्य की ताकत

आज के तकनीकी और सोशल मीडिया के दौर में बच्चों से लेकर युवाओं तक हर कोई तुरंत नतीजे चाहता है। ऐसा न होने पर उनके भीतर निराशा घर कर जाती है और वे हतोत्साहित होने लगते हैं। ऐसे में उन्हें यह समझाना जरूरी है कि मेहनत के साथ-साथ धैर्य रखना भी महत्त्वपूर्ण है। सफलता की राह में चुनौतियां भी आती हैं, मगर नियमित प्रयासों से बाधा को दूर किया जा सकता है। इसके लिए धैर्य रखने की जरूरत होती है। अगर बचपन से ही बच्चे को मानसिक रूप से मजबूत बनाया जाए, तो वह बड़ा होकर किसी भी मुश्किल से घबराने के बजाय उसका सामना करने के लिए तैयार रहेगा।