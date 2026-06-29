गर्मी से राहत दिलाने वाला मौसम मानसून कई लोगों को पसंद होता है। इस दौरान ऐसी जगहों पर जाना पसंद किया जाता है जहां हरियाली, प्राकृतिक खूबसूरती और सुकून का अहसास मिल सके। हालांकि इस दौरान भारत की कई जगहों पर खूब बारिश होती है जिसकी वजह से भूस्खलन, सड़कों पर जाम, बारिश के पानी का जमाव जैसी कई समस्याएं देखने को मिलती हैं। कई लोगों को बारिश में घूमना ज्यादा पसंद नहीं होता है। अगर आप भी इन लोगों में शामिल हैं तो ऐसे में कुछ ऐसी जगहों को चुन सकते हैं जहां पर अन्य जगहों की तुलना में कम बारिश होती है।

अगर आप शांति, सुकून और प्राकृतिक खूबसूरती का अनुभव करना चाहते हैं तो उन जगहों पर जा सकते हैं, जहां मानसून का असर अन्य जगहों की तुलना में कम देखने को मिलता है। इस वजह से आप यहां पर आराम से भीगने की चिंता किए बिना घूमने का प्लान कर सकते हैं।

लद्दाख

लद्दाख रेन शैडो वाले इलाके में आता है जहां अन्य पहाड़ी क्षेत्रों की तुलना में कम बारिश देखने को मिलती है। इस वजह से आप यहां जुलाई से सितंबर तक किसी भी समय घूमने का प्लान कर सकते हैं। यहां पैंगोंग झील, नुब्रा वैली, मैग्नेटिक हिल और प्राचीन बौद्ध मठों की सैर कर सकते हैं। पहाड़ों, झीलों और प्राकृतिक नजारों के बीच समय बिताना एक यादगार अनुभव हो सकता है।

तमिलनाडु

दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान तमिलनाडु के कई हिस्सों में कम बारिश होती है। जिसकी वजह से मानसून के समय यहां पर आप घूमने का प्लान कर सकते हैं। यहां पर ऊटी, कोडाइकनाल, यरकौड या चेन्नई के आसपास के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों की सैर कर सकते हैं। यहां पर आपको शांति और सुकून का अहसास होगा जो आपकी ट्रिप को मजेदार बना सकता है।

कश्मीर

भारत में जन्नत जैसा नजारा देखना चाहते हैं तो कश्मीर एक बेहतरीन जगह साबित हो सकती है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता की वजह से कश्मीर दुनियाभर में प्रसिद्ध है। यहां पर मानसून के समय कम बारिश होने की वजह से यह जगह कई लोगों की फेवरेट डेस्टिनेशन बन सकती है। परिवार, पार्टनर या दोस्तों के साथ इस जगह पर एक खूबसूरत ट्रिप प्लान कर सकते हैं। यहां गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग जैसी जगहों को एक्सप्लोर किया जा सकता है।

स्पीति

हिमाचल प्रदेश की स्पीति वैली भी मानसून के समय घूमने के लिए अच्छी जगह मानी जाती है। यह भी रेन शैडो क्षेत्र में स्थित है, जिसकी वजह से यहां कम बारिश होती है। यहां की ऊंची पहाड़ियां, शांत मठ, घुमावदार सड़कें और मनमोहक घाटियां प्रकृति प्रेमियों और एडवेंचर पसंद करने वाले लोगों के लिए बेहतरीन साबित हो सकती है।