घूमने के लिहाज से सितंबर का महीना बेहद खास माना जाता है। दरअसल, इस महीने में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने लगती है, जिससे कई जगहों पर हरियाली और प्राकृतिक खूबसूरती अपने चरम पर होती है। कहीं पहाड़ों पर बादलों की चादर देखने को मिलती है, तो कहीं झील, झरने और हरियाली आपके सफर को यादगार बना सकती है। हालांकि, इस दौरान यह चयन कर पाना मुश्किल हो जाता है कि, ऐसी कौन सी जगह जाएं जहां कम भीड़ के साथ प्राकृतिक का शानदार नजारा देखने को मिले। हालांकि, आपकी इस समस्या को हम कम कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर कम भीड़ रहती है और यहां आप शांत वातावरण में प्रकृति के बीच कुछ देर सुकून के पल बिता सकते हैं।

1- कल्पा, हिमाचल प्रदेश

वैसे तो हिमाचल प्रदेश में घूमने लायक कई सारी जगहें हैं, लेकिन भीड़ से दूर किसी शांत जगह पर प्रकृति के मनमोहक नजारों का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो कल्पा जा सकते हैं। यह किन्नौर जिले का एक खूबसूरत पहाड़ी गांव है। यहां आप सेब के बागों, देवदार के पेड़ों और बर्फीली चोटियों के बीच कुछ वक्त बिता सकते हैं। सितंबर में यहां का मौसम काफी सुहावना होता है। हालांकि, यहां जाने से पहले सड़क मार्ग और मौसम की जानकारी पहले से ले लेनी चाहिए।

2- चौकोरी, उत्तराखंड

उत्तराखंड में कई ऐसे हिल स्टेशन हैं, जहां सितंबर के महीने में नजारे काफी मनमोहक होते हैं। हालांकि, कई हिल स्टेशनों पर भीड़ भी रहती है। ऐसे में आप चौकोरी का प्लान बना सकते हैं। भीड़भाड़ से दूर प्रकृति के बीच सुकून के पल बिताने के लिए यह जगह परफेक्ट मानी जाती है। यहां से आप हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों का खूबसूरत नजारा देख सकते हैं। इसके साथ ही आसपास की पहाड़ियों की हरियाली काफी मनमोहक होती है। सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा भी देखने लायक होता है।

3- चिखलदरा, महाराष्ट्र

अगर आप मुंबई या महाराष्ट्र घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो चिखलदरा जा सकते हैं। यह महाराष्ट्र के खूबसूरत हिल स्टेशनों में से एक है, जहां पर्यटकों की भीड़भाड़ थोड़ी कम रहती है। बारिश के बाद यहां की पहाड़ियां, जंगल और झरने बेहद खूबसूरत नजर आते हैं। ऊंची पहाड़ियों से घाटियों के नजारे और चारों तरफ फैली हरियाली का दृश्य काफी मनमोहक होता है।

4- गोकर्ण, कर्नाटक

अगर दक्षिण भारत में किसी खूबसूरत जगह की तलाश में हैं तो कर्नाटक के गोकर्ण घूमने जा सकते हैं। यहां के समुद्र तटों पर बैठकर सूर्योदय या सूर्यास्त के शानदार नजारों का लुत्फ उठाया जा सकता है। इसके आसपास ओम बीच, कुडले बीच और हाफ मून बीच जैसे कई खूबसूरत समुद्री तट हैं। सितंबर में सिर्फ समुद्री तट नहीं बल्कि आसपास की हरियाली भी देखने लायक होती है।

5- हम्पी, कर्नाटक

कर्नाटक की खूबसूरत और ऐतिहासिक जगहों में से एक हम्पी भी शामिल है, जहां आप सितंबर के महीने में घूमने जा सकते हैं। यहां आप विजयनगर साम्राज्य के ऐतिहासिक अवशेषों को देख सकते हैं। विशाल चट्टानें, प्राचीन मंदिर, खंडहर और तुंगभद्र नदी के आसपास का नजारा आपके यादगार पलों में शामिल हो सकता है।

6- पेलिंग, सिक्किम

नॉर्थ ईस्ट में एक से बढ़कर एक खूबसूरत जगहें हैं, जहां मानसून के बाद का नजारा काफी खूबसूरत नजर आता है। इन्हीं में से एक सिक्किम का पेलिंग है, जो अपने शानदार प्राकृतिक खूबसूरती और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यहां से आप कंचनजंगा और आसपास की हिमालयी चोटियों का आकर्षक नजारा देख सकते हैं। पहाड़ों और घाटियों पर हरियाली छा जाती है, जिनका दृश्य काफी मनमोहक होता है।

7- लैंसडाउन, उत्तराखंड

अगर आप दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं तो उत्तराखंड के लैंसडाउन घूमने का प्लान बना सकते हैं। देवदार के जंगलों से घिरा यह छोटा सा पहाड़ी शहर भीड़भाड़ वाले हिल स्टेशनों से अलग अनुभव देता है। सितंबर में यहां का मौसम सुहावना और आसपास की हरियाली का नजारा काफी मनमोहक होता है।

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