Sawan Saree Designs: सावन का महीना महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है। इस दौरान महिलाएं ऐसे आउटफिट चुनना पसंद करती हैं, जो त्योहार की रौनक बढ़ाने के साथ-साथ उनकी खूबसूरती में भी चार चांद लगा सकें। ऐसे में बांधनी और लहरिया डिजाइन की साड़ियां अच्छा विकल्प हो सकती हैं। राजस्थान और गुजरात की पारंपरिक कला से जुड़ी ये साड़ियां अपने रंग-बिरंगे पैटर्न, आकर्षक डिजाइन और स्टाइल की वजह से जानी जाती हैं। आइए जानते हैं बांधनी और लहरिया डिजाइन की कुछ खूबसूरत साड़ियों के बारे में, जिन्हें आप सावन के दौरान अपने वॉडरोब का हिस्सा बना सकती हैं।

बांधनी सिल्क साड़ी

अगर आप सावन में किसी पूजा, तीज या फैमिली फंक्शन के लिए साड़ी पहन रही हैं, तो बांधनी सिल्क साड़ी अच्छा ऑप्शन हो सकती है। सिल्क फैब्रिक और बांधनी प्रिंट आपको लुक को और आकर्षक बनाने में मदद करेंगी। इसके साथ आप कुंदन या गोल्ड ज्वेलरी को स्टाइल कर सकती हैं।

बांधनी शिफॉन साड़ी

अगर आप हल्के फैब्रिक पसंद करती हैं, तो बांधनी शिफॉन साड़ी को पहन सकती हैं। इसे लंबे समय तक पहना जा सकता है और कैजुअल से लेकर छोटे-मोटे फेस्टिव लुक के लिए यह बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। इसके साथ हल्का मेकअप और झुमकों को पेयर करें।

गोटा-पट्टी बॉर्डर बांधनी साड़ी

अगर आप ट्रेडिशनल लुक चाहती हैं, तो गोटा-पट्टी बॉर्डर बांधनी साड़ी को कैरी किया जा सकता है। इसका खूबसूरत बॉर्डर साड़ी को एक रॉयल लुक देता है। तीज, रक्षाबंधन और अन्य त्योहारों पर इस तरह के डिजाइन की साड़ी को पहना जा सकता है।

चंदेरी लहरिया साड़ी

चंदेरी फैब्रिक की हल्की बनावट और लहरिया प्रिंट वाली साड़ी सादगी के साथ आकर्षक लुक देने में मदद कर सकती है। अगर आप आराम और स्टाइल का दोनों का ध्यान रखना चाहती हैं, तो यह साड़ी चुन सकती हैं।

मल्टीकलर लहरिया साड़ी

रंग-बिरंगी लहरिया साड़ी सावन पर एक खास लुक क्रिएट कर सकती है। इसका चमकदार और फ्रेश पैटर्न फेस्टिव वाइब्स के लिए शानदार है। फैमिली फंक्शन, तीज सेलिब्रेशन और छोटे-मोटे फंक्शन के लिए यह साड़ी पहन सकती हैं।

ग्रीन लहरिया साड़ी

सावन में हरे रंग का खास महत्व होता है। ऐसे में ग्रीन लहरिया साड़ी पारंपरिक और फ्रेश लुक दे सकती है। इसे गोल्डन, सिल्वर या ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी के साथ स्टाइल किया जा सकता है।