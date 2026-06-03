गर्मी में कई बार कुछ हल्का खाने का मन करता है, लेकिन समझ नहीं आता है कि क्या बनाया जाए। फ्रिज खोलकर देखा जाए तो पता चलता है कि थोड़ी-थोड़ी कई तरह की सब्जियां रखी हुई हैं। ऐसे में आप बची हुई सब्जियों से टेस्टी वेज फ्राइड राइज बना सकते हैं। रेस्टोरेंट जैसा खिला-खिला वेज पुलाव अब घर पर भी आसानी से बनाया जा सकता है। मसालों की हल्की खुशबू और सब्जियों का स्वाद इस पुलाव को इतना खास बना देता है कि हर कोई दोबारा खाने के लिए मांगेगा।

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

चावल पकाने के लिए

1 कप बासमती चावल

1 टी स्पून तेल

½ टी स्पून नमक

पानी, भिगोने और उबलने के लिए

तले हुए चावल के लिए

2 टेबल स्पून तेल

2 पुत्थी लहसुन, बारीक कटा हुआ

½ प्याज, बारीक कटा हुआ

4 टेबल स्पून स्प्रिंग अनियन, कटा हुआ

¼ गाजर, बारीक कटी हुई

2 टेबल स्पून पत्ता गोबी, बारीक कटा हुआ

2 टेबल स्पून मटर

5 बीन्स, कटा हुआ

¼ शिमला मिर्च, बारीक कटी हुई

¾ टी स्पून नमक

2 टेबल स्पून सोया सॉस

1 टेबल स्पून विनेगर

1 टी स्पून काली मिर्च, पिसाहुआ

¼ टी स्पून नमक

वेज फ्राइट राइज बनाने की रेसिपी

वेज फ्राइट राइज बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े कटोरे में 20 मिनट के लिए बासमती चावल को भिगोएं। फिर बड़े बर्तन में पानी लेकर उसमें 1 चम्मच तेल और आधा चम्मच नमक लें। पानी को उबालें। फिर भीगे हुए बासमती चावल को डाल दें। अब पानी को छानकर भीगे हुए चावल को अच्छी तरह से साफ कर लें।

अब चावल को उबलने के लिए रख दें। इसे करीब 10 मिनट तक या जब तक उबालें जब तक कि चावल पूरी तरह से पक न जाए। अब चावल को छान लें और इसमें 1 कप ठंडा पानी डालें। चावलों को ठंडा होने दें। अब एक बड़ी कड़ाई में 2 बडे चम्मच तेल डालें। उसें गरम करें। फिर उसमें 2 लौंग और लहसुन को डालकर भूनें। साथ ही प्याज और 2 बडे चम्मच स्प्रिंग अनियन के डालें। अब आप इसमें अपने पसंद के मुताबिक सब्जियों को डाल सकते हैं।

इस रेसिपी में गाजर, पत्ता गोबी, मटर, बीन्स, शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया गया है। सब्जियां डालने के बाद आधा चम्मच नमक डालें। आंच पर बिना सब्जियों को ओवर कुक करें भूनें। अब 2 बड़े चम्मच सोया सॉस और 1 बड़ा चम्मच विनेगर डालें। अच्छे से मिक्स करें। आंच को तेज करके पके हुए चावल डालें। इसके बाद इसमें 1 छोटा चम्मच काली मिर्च और ¼ छोटा चम्मच नमक डालें। नमक को अच्छी तरह से मिलाएं। इसके अलावा, 2 बड़े चम्मच स्प्रिंग अनियन डालें और अच्छी तरह से मिलाएं। आपका वेज फ्राइड राइज तैयार है।