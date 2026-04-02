खाना बनाते समय अक्सर ऐसा होता है कि सब्जी या अन्य भोजन ज्यादा मात्रा में बन जाता है। ऐसे में या तो उसे अगले दिन बासी के रूप में खाना पड़ता है या फिर कई बार मजबूरी में फेंकना पड़ता है। खासकर सूखी सब्जी बच जाए तो समझ नहीं आता कि उसका क्या किया जाए। लेकिन अब बची हुई सब्जी को बेकार समझकर फेंकने की जरूरी नहीं है। आपने एग रोल, काठी रोल और चिकन रोल का नाम जरूर सुना होगा। ये सिर्फ बड़ों ही नहीं बल्कि बच्चों को भी बेहद पसंद आते हैं। लेकिन बची हुई सब्जियों से भी आप स्वादिष्ट और हेल्दी वेजिटेबल रोल तैयार कर सकते हैं।

सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाने में ज्यादा समय या मेहनत भी नहीं लगती है। साथ ही यह नाश्ते या हल्की भूख के लिए एक बेहतरीन विकल्प बन जाता है। बची हुई सब्जियों में हल्के मसाले और कुछ ताजी सामग्री मिलाकर आप मिनटों में एक नया और टेस्टी डिश तैयार कर सकते हैं, जिसे बच्चे तो क्या बड़े भी बड़े चाव से खाएंगे। आइए जानते हैं वेजिटेबल रोल बनाने की आसान विधि क्या है।

वेजिटेबल रोल बनाने के लिए इंग्रीडिएंट्स (Leftover Vegetable Rolls Recipes)

बची हुई सूखी सब्जी- 1 कप

प्याज (पतले स्लाइस)- 1

टमाटर (पतले स्लाइस)- 1

शिमला मिर्च (पतली कटी- आधा कप

हरी चटनी- 2 चम्मच

टोमैटो सॉस- 2 चम्मच

चाट मसाला- आधा चम्मच

लाल मिर्च पाउडर- स्वादानुसार

नमक- जरूरत के अनुसार

तेल या बटर- जरूरत के अनुसार

हरा धनिया- बारीक कटा

रोटी या पराठा- 2-3

वेजिटेबल रोल बनाने की आसान विधि (Leftover Vegetable Rolls Recipes in Hindi)

सबसे पहले बची हुई सब्जियों को एक पैन में हल्का गर्म कर लें। अगर सब्जी सूखी है तो इसमें 1-2 चम्मच पानी डालकर नरम कर सकते हैं।

अब इसमें कटी हुई शिमला मिर्च और चाट मसाला डालकर 2 मिनट चलाएं, ताकि स्वाद बढ़ जाए।

दूसरी तरफ रोटी या पराठे को तवे पर हल्का सा बटर या तेल लगाकर गर्म कर लें।

अब रोटी पर हरी चटनी और टोमैटो सॉस फैला दें।

इसके ऊपर गर्म की हुई सब्जी रखें और उस पर प्याज, टमाटर और हरा धनिया डाल दें।

स्वाद और बेहतर बनाने के लिए ऊपर से चाट मसाला और लाल मिर्च पाउडर छिड़क दें।

अब रोटी को टाइट रोल करें या चाहें तो बीच से काट सकते हैं।

आपकी बची हुई सब्जियों से तैयार स्वादिष्ट वेजिटेबल रोल तैयार है। इसे आप चाय के साथ या बच्चों को भी खाने के लिए दे सकते हैं।

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