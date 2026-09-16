Basi roti ki recipe: कई बार ऐसा होता है कि घर में रोटियां ज्यादा बन जाती हैं तो अगली सुबह तक 2-3 रोटियां बच ही जाती हैं। ऐसे में या तो उन्हें दोबारा गर्म करके खाना पड़ता है या फिर मन नहीं करता तो रखी-रखी बेकार हो जाती हैं। फिर समझ नहीं आता कि इनका करें क्या? लेकिन अगर आप चाहें तो इन्हीं बची रोटियों से कुछ ऐसा बना सकती हैं जो स्वाद में जबरदस्त लगेगा। यही रोटी थोड़ी सी मेहनत में शाम की चाय का कुरकुरा नाश्ता, चटपटी चाट या बच्चों का पसंदीदा स्नैक बन सकती है।

बासी रोटी का नाश्ता | Basi roti se nashta banana

बची हुई रोटियों को बारीक काट लें। इसे लंबा-लंबा नूडल्स की तरह काटना है। इसके बाद गैस पर पैन डालकर उसमें 3-4 चम्मच तेल डालें। 6-7 लहसुन की कली लें। साथ में अदरक का टुकड़ा लें। इन्हें बारीक काट लें। दो-तीन हरी मिर्च लें। इन्हें तेल में डालकर भून लें। इसमें 2 अंडे डालें। आप चाहें तो अंडे बिना डाले भी इसे बना सकते हैं। इसके बाद प्याज, शिमला मिर्च डालकर भून लें।

आप चाहें तो हरी प्याज भी डाल सकते हैं। इसके अलावा आप टमाटर, पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं। अपने पसंद और स्वाद के अनुसार सब्जियां इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद हल्दी पाउडर डालकर मिक्स करें। फिर 3-4 टमाटर कैचअप लें। इसमें नींबू का रस और लाल मिर्च डालकर मिर्च डालें मिक्स करें। तैयार सॉस में पानी डालें और मिक्स करें। इसके बाद रोटी डालकर उसके ऊपर ये सॉस डाल दें। 3-4 मिनट तक अच्छे से भून लें। आपका नाश्ता बनकर तैयार है।

मसाला रोटी रोल

इसे बनाने के लिए आपको बची रोटी, प्याज, शिमला मिर्च, पनीर/आलू, हरी चटनी, मसाले की जरूरत होगी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले तवे पर सब्जियां और पनीर/आलू मसाले के साथ भूनें। इसके बाद रोटी पर हरी चटनी लगाएं, मिश्रण रखें और रोल कर लें। चाहें तो तवे पर 1-2 मिनट सेंक लें।

कुरकुरी रोटी पिज्जा

बासी रोटी से आप पिज्जा भी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस रोटी, पिज्जा सॉस, प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, चीज की जरूरत होगी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले रोटी पर सॉस लगाकर सब्जियां और चीज डालें। फिर तवे पर ढककर धीमी आंच पर पकाएं। इसे आपको तब ही पकाना है जब तक चीज पिघलकर ऊपर से हल्की सुनहरी न हो जाए।

मसाला रोटी चाट

अगर आप चाट खाने के शौकीन हैं तो आपक यह रेसिपी एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। इसके लिए आपको रोटी, दही, प्याज, टमाटर, हरी चटनी, इमली की चटनी, सेव, चाट मसाला की जरूरत होगी। इसके बाद रोटी को छोटे टुकड़ों में काटकर तवे पर कुरकुरा कर लें। ऊपर दही, दोनों चटनियां, प्याज-टमाटर, चाट मसाला और सेव डालें।

कुरकुरी रोटी नमकीन

अगर आपको पास रोटी, मूंगफली, करी पत्ता, थोड़ा तेल, नमक, लाल मिर्च, चाट मसाला है तो आप यह रेसिपी भी बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले रोटी को छोटे टुकड़ों में काटकर कुरकुरा सेंकें। अलग से मूंगफली और करी पत्ता भूनें। सबको मिलाकर नमक-मिर्च और चाट मसाला डालें। शाम की चाय के साथ बढ़िया लगेगा।

मीठी कुरकुरी रोटी

जी हां बासी रोटी से मीठी रेसिपी भी तैयार की जा सकती है। इसे बनाने के लिए आपको रोटी, थोड़ा घी, गुड़ या चीनी, इलायची, कटे मेवे चाहिए। सबसे पहले रोटी को छोटे टुकड़ों में काटकर घी में कुरकुरा सेंकें। इसमें गुड़/चीनी और इलायची डालकर 1-2 मिनट चलाएं। ऊपर से मेवे डालें। मीठा खाने का मन हो तो झटपट तैयार।