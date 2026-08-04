शुद्ध पनीर का सेवन सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम और अन्य कई जरूरी खनिज और पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाने, मांसपेशियों के विकास और शरीर को ऊर्जा देने में मदद करते हैं। काफी लोग बाजार के मिलावटी पनीर से बचने के लिए घर पर ही ताजा पनीर तैयार करना पसंद करते हैं। घर पर पनीर बनाने के दौरान दूध को नींबू के रस, सिरके या किसी अन्य खट्टे पदार्थ की मदद से फाड़ा जाता है।

इस प्रक्रिया में पनीर अलग हो जाता है और उसके बाद जो पानी बचता है उसे अक्सर लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं। पनीर के बचे हुए पानी को व्हे वॉटर कहते हैं। जिस तरह पनीर पोषक तत्वों से भरपूर होता है, उसी तरह उसका बचा हुआ पानी भी प्रोटीन, कैल्शियम, लैक्टोज, विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होता है। सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह रसोई के कामों के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है। आइए जानते हैं पनीर बनाने के बाद बचे हुए उसके पानी को फेंकने के बजाय किन-किन कामों में इस्तेमाल किया जा सकते है।

1- सूप और ग्रेवी को स्वादिष्ट बनाने के लिए

पनीर के बचे हुए पानी का उपयोग सूप, करी, शोरबा या ग्रेवी बनाते समय भी स्टॉक की तरह किया जा सकता है। इससे ग्रेवी का स्वाद थोड़ा बेहतर हो सकता है। इसके साथ ही सूप को एक क्रीमी टेक्सचर मिलता है।

2- आटा गूंथने में करें इस्तेमाल

आटा गूंथते वक्त साधारण पानी की जगह पनीर के बचे हुए पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे रोटियां, पराठे या पूरियां मुलायम बनने के साथ ही उनका स्वाद और पोषण भी बढ़ सकता है।

3- दाल और सब्जी

दाल या सब्जी में भी पनीर के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सादा पानी डालने की बजाय पनीर का पानी मिला देने से ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है और एक हल्का सा खट्टा स्वाद आता है।

4- नूडल्स, पास्ता या चावल उबालने में करें इस्तेमाल

नूडल्स, पास्ता और चावल को सबसे पहले पानी में उबाला जाता है। इन्हें उबालने के लिए सादे पानी की जगह पनीर के पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। पनीर का पानी न सिर्फ पोषण बढ़ाने में मदद करता है बल्कि स्वादिष्ट बनाने में भी मदद कर सकता है।

5- दालों को भिगोने में करें इस्तेमाल

चना, राजमा, लोबिया या अन्य दालों को भिगोने के लिए भी पनीर के पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, इसे पूरी तरह पनीर का पानी भरने के बजाए उसमें सामान्य पानी के साथ मिलाकर उपयोग करना बेहतर माना जाता है। इससे दालें अच्छी तरह फूल सकती हैं।

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