Leftover idli dosa batter recipes: कई बार घर में इडली या डोसा बनाने के बाद बैटर बच जाता है। दोबारा उससे इडली या डोसा बनाने का अगले ही दिन मन बहुत कम ही करता है। ऐसे में उसे उठाकर रखने पर वह कई बार खट्टा भी हो जाता है। फिर उसे फेंकना ही पड़ता है।

ऐसे में बैटर अगर ज्यादा खट्टा नहीं हुआ है और आप उससे कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं तो यहां उसकी 3 रेसिपी शेयर की गई है। यही बैटर सुबह के नाश्ते में एकदम अलग स्वाद दे सकता है। बस इसमें कुछ चीजें मिलाइए और तैयार कर लीजिए पकौड़े, अप्पे या वेजिटेबल उत्तपम। अगर बैटर में खराब गंध, फफूंदी या असामान्य चिपचिपापन नहीं है, तो इसे इस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है।

क्रिस्पी इडली-डोसा बैटर पकौड़े

बचा हुआ बैटर पकौड़ों के लिए काफी अच्छा विकल्प है। इसमें थोड़ा बेसन और चावल का आटा मिलाने से मिश्रण बंध जाता है और बाहर से कुरकुरा बनाया जा सकता है। इसी तरह की रेसिपी में प्याज, हरी मिर्च और मसालों के साथ बचे बैटर का इस्तेमाल किया जाता है।

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

1 कप इडली-डोसा बैटर

2 बड़े चम्मच बेसन

1 बड़ा चम्मच चावल का आटा

1 छोटा प्याज बारीक कटा

1 हरी मिर्च

थोड़ा अदरक

हरा धनिया

½ छोटा चम्मच अजवाइन

लाल मिर्च और नमक स्वादानुसार

तलने के लिए तेल

बनाने का तरीका

सबसे पहले एक बाउल में बैटर लें और उसमें बेसन व चावल का आटा मिलाएं। फिर प्याज, हरी मिर्च, अदरक, धनिया, अजवाइन, नमक और लाल मिर्च डालें। इसके बाद मिश्रण को इस तरह रखें कि वह न बहुत पतला हो और न बहुत सख्त। अब कड़ाही में तेल गर्म करें और हाथ या चम्मच से छोटे-छोटे पकौड़े डालें। फिर मध्यम आंच पर सुनहरे और कुरकुरे होने तक तलें।

वेजिटेबल अप्पे

अगर सुबह तेल में पकौड़े नहीं तलना चाहते तो उसी बैटर से अप्पे बनाए जा सकते हैं। अप्पे के लिए बचा हुआ इडली-डोसा बैटर इस्तेमाल करना एक आसान तरीका है।

ये चीजें चाहिए बनाने के लिए

1 कप इडली-डोसा बैटर

1 छोटा प्याज

1 छोटी गाजर

1-2 बड़े चम्मच शिमला मिर्च

1 हरी मिर्च

हरा धनिया

½ छोटा चम्मच जीरा

नमक

थोड़ा तेल

अब जान लें बनाने का तरीका

इसे बनाने के लिए आपको बैटर में सभी बारीक कटी सब्जियां मिलाना है। फिर जीरा, नमक और हरा धनिया डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद अप्पे पैन को हल्का गर्म करके हर खाने में थोड़ा तेल लगाएं। फिर बैटर डालकर ढक दें और मध्यम आंच पर पकाएं। इसके बाद नीचे से सुनहरा होने लगे तो पलटकर दूसरी तरफ भी सेंकें।

वेजिटेबल उत्तपम

बैटर थोड़ा ज्यादा खट्टा हो गया है तो उत्तपम भी अच्छा विकल्प है। इसमें सब्जियों का स्वाद और हल्का मसाला बैटर के खट्टेपन को बैलेंस करने में मदद करता है।

बनाने के लिए जरूरी चीजें

1 कप बचा हुआ बैटर

1 छोटा प्याज

1 छोटा टमाटर

1-2 बड़े चम्मच शिमला मिर्च

1 हरी मिर्च

हरा धनिया

थोड़ा चाट मसाला

नमक

तेल

नोट करें रेसिपी

बैटर को एक बाउल में लें। बहुत गाढ़ा हो तो थोड़ा पानी मिलाएं। इसमें बारीक कटा प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च और धनिया मिलाएं। तवा गर्म करके हल्का तेल लगाएं। बैटर को थोड़ा मोटा फैलाएं, जैसे उत्तपम के लिए फैलाते हैं। ऊपर से सब्जियां डालकर हल्का दबाएं। दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंकें। ऊपर से थोड़ा चाट मसाला डालकर चटनी के साथ परोसें।