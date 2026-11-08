दीवाली पर घर में तरह-तरह की मिठाइयां आती हैं। कोई रिश्तेदार मिठाई का डिब्बा दे जाता है, तो कोई मेहमान अपने साथ मिठाई लेकर आता है। वहीं कई बार तो हम ही मिठाइयां लाकर घर में रख देते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद फ्रिज में बर्फी, पेड़े, गुलाब जामुन और लड्डू जमा हो जाते हैं और हमारा उसे खाने का मन नहीं करता है।

रोजाना एक जैसी मिठाई खाकर मन भी भर जाता है। अगर आपके घर में भी दीवाली की मिठाइयां बच जाएं तो उन्हें फेंकने या बार-बार खाने के बजाय कुछ नई डिश तैयार कर सकती हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही 4 आसान और स्वादिष्ट रेसिपी के बारे में।

गुलाब जामुन चीजकेक | Gulab Jamun Cheesecake

बचे हुए गुलाब जामुन से आप स्वादिष्ट चीजकेक तैयार कर सकती हैं। इसमें बिस्किट का क्रंच, क्रीम चीज की क्रीमी लेयर और गुलाब जामुन का मीठा स्वाद एक साथ मिलेगा। इसे घर आए मेहमानों को भी सर्व कर सकती हैं।

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

गुलाब जामुन – 4-5

डाइजेस्टिव बिस्किट – 8-10

मक्खन – 2 बड़े चम्मच

क्रीम चीज – 1 कप

फ्रेश क्रीम – आधा कप

पिसी चीनी – 2-3 बड़े चम्मच (स्वादानुसार)

इलायची पाउडर – एक चुटकी

गुलाब जामुन की चाशनी – 2 बड़े चम्मच

अब जानें बनाने का तरीका

इसे बनाने के लिए सबसे पहले डाइजेस्टिव बिस्किट को मिक्सर में पीसकर बारीक पाउडर बना लें। इसमें पिघला हुआ मक्खन डालकर अच्छी तरह मिलाएं। फिर मिश्रण को एक छोटे केक टिन या कांच के डिश में डालकर चम्मच से दबाते हुए बेस तैयार करें। इसे 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। इसके बाद एक बाउल में क्रीम चीज, फ्रेश क्रीम, पिसी चीनी और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह फेंट लें।

फिर तैयार क्रीम को बिस्किट वाले बेस के ऊपर बराबर फैला दें। इसके बाद गुलाब जामुन को छोटे टुकड़ों में काट लें। कुछ टुकड़े क्रीम की लेयर के अंदर और बाकी ऊपर सजाने के लिए रखें। ऊपर से थोड़ी गुलाब जामुन की चाशनी डालें और चीजकेक को कम से कम 4-5 घंटे फ्रिज में सेट होने दें। तैयार है गुलाब जामुन चीजकेक। इसे ठंडा-ठंडा काटकर सर्व करें।

बर्फी वाली मलाई कुल्फी | Barfi Malai Kulfi

घर में त्योहार पर कई बार बर्फी बच जाती है। इससे आप मलाईदार कुल्फी तैयार कर सकती हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें अलग से ज्यादा चीनी डालने की जरूरत नहीं है। आइए अब जानें इसे बनाने का तरीका।

बनाने की लिए इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

मिल्क बर्फी – 4-5

फुल क्रीम दूध – 2 कप

इलायची पाउडर – आधा छोटा चम्मच

कटे हुए बादाम और पिस्ता – 2 बड़े चम्मच

केसर – 5-6 धागे

अब नोट कर लें रेसिपी

इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में दूध डालकर मध्यम आंच पर गर्म करें। फिर जब दूध गर्म हो जाए, तो इसमें छोटे टुकड़ों में कटी हुई बर्फी डाल दें। अब एक काम आपको करना है इसे लगातार चलाते हुए पकाएं। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि बर्फी दूध में अच्छी तरह घुलनी चाहिए। अब इसमें इलायची पाउडर, केसर और कटे हुए मेवे डालकर मिलाएं।

मिश्रण को 5-7 मिनट तक हल्का गाढ़ा होने दें। ध्यान रखें कि यह पैन में चिपके नहीं। फिर गैस बंद करके मिश्रण को पूरी तरह ठंडा होने दें। अब इसे कुल्फी मोल्ड या छोटे गिलास में डालें। ऊपर से ढक्कन लगाकर फ्रीजर में 6-8 घंटे या पूरी तरह जमने तक रखें। जमने के बाद मोल्ड को कुछ सेकंड के लिए सामान्य पानी में डुबोएं और कुल्फी निकाल लें। फिर ऊपर से पिस्ता डालकर सर्व करें।

पेड़ा श्रीखंड | Peda Shrikhand

अगर घर में पेड़े ज्यादा आ जाएं और घरवाले उसे न खाएं तो आप बचे हुए पेड़े से स्वादिष्ट श्रीखंड तैयार कर सकती हैं। इसे खाने के बाद मीठे के तौर पर या पूरी के साथ भी परोस सकती हैं।

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

मिल्क पेड़े – 3-4

गाढ़ा छना हुआ दही – 1 कप

केसर – 5-6 धागे

इलायची पाउडर – एक चौथाई छोटा चम्मच

कटे हुए बादाम और पिस्ता – 2 बड़े चम्मच

दूध – 1 बड़ा चम्मच

अब जानें बनाने का तरीका

इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक काम करना है। दही को मलमल के कपड़े में बांधकर 3-4 घंटे लटका दें। ऐसा करने से उसका अतिरिक्त पानी निकल जाता है। इसके बाद पेड़ों को एक बाउल में लेकर अच्छी तरह मैश कर लें। फिर केसर को एक बड़े चम्मच गुनगुने दूध में भिगो दें। अब आपको छने हुए दही में मैश किए हुए पेड़े डालकर अच्छी तरह मिलाएं।

फिर इसमें केसर वाला दूध और इलायची पाउडर डालें। इस मिश्रण को तब तक फेंटें, जब तक यह एकसार और क्रीमी न हो जाए। ऊपर से कटे हुए बादाम और पिस्ता डालें। इसे एक घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, ताकि इसका स्वाद अच्छी तरह मिल जाए। तैयार है पेड़ा श्रीखंड। इसे ठंडा करके सर्व करें।

बूंदी लड्डू रबड़ी कप | Boondi Ladoo Rabri Cup

मोतीचूर या बूंदी के लड्डू से आप एक स्वादिष्ट डेजर्ट कप बना सकती हैं। इसमें लड्डू की मिठास और ठंडी रबड़ी का क्रीमी स्वाद मिलता है।

बनाने के लिए चाहिए ये सामग्री

मोतीचूर या बूंदी के लड्डू – 3-4

तैयार रबड़ी – 1 कप

कटे हुए बादाम – 1 बड़ा चम्मच

कटे हुए पिस्ता – 1 बड़ा चम्मच

केसर – 4-5 धागे

गुलाब की सूखी पंखुड़ियां – सजाने के लिए (वैकल्पिक)

अब नोट करें रेसिपी

इसे बनाने के लिए सबसे पहले लड्डुओं को एक बाउल में लेकर हाथों से हल्का मैश कर लें। इन्हें बिल्कुल पाउडर न बनाएं। फिर अब छोटे गिलास या डेजर्ट कप में सबसे नीचे लड्डू का एक हिस्सा डालकर हल्का दबाएं। इसके ऊपर 2-3 चम्मच ठंडी रबड़ी डालें। अब फिर से लड्डू की दूसरी परत लगाएं और उसके ऊपर रबड़ी डाल दें। सबसे ऊपर कटे हुए बादाम, पिस्ता और केसर से सजाएं। तैयार कप को आधे से एक घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। ठंडा-ठंडा बूंदी लड्डू रबड़ी कप सर्व करने के लिए तैयार है।