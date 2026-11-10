दिवाली के मौके पर घर को सजाने के लिए गेंदे, गुलाब, कमल और दूसरे कई फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही रंगोली बनाने में भी फूलों का खूब इस्तेमाल होता है। अब दिवाली खत्म हो चुकी है, ऐसे में लोग इन फूलों को बेकार समझकर नदी में प्रवाहित कर देते हैं या कूड़े में फेंक देते हैं। लेकिन इन फूलों का कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। इन फूलों की मदद से आप घर पर ही पौधों के लिए प्राकृतिक खाद तैयार की जा सकती है। आइए जानते हैं दिवाली पर इस्तेमाल हुए फूलों से घर पर खाद कैसे तैयार करें।

फूलों की छंटाई

खाद बनाने के लिए सबसे पहले अच्छी तरह फूलों की छंटाई कर लें। गेंदे, गुलाब और दूसरे प्राकृतिक फूलों की पंखुड़ियों और डंठलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। फूलों में लगी प्लास्टिक की सजावट, तार, रिबन, धागे, फोम और अन्य कृत्रिम चीजों को अलग कर दें।

टुकड़ों में काट लें

बेहतर तरीके से खाद बनाने के लिए फूलों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटने की सलाह दी जाती है। इससे वे जल्दी गलते हैं और मिट्टी में आसानी से मिल जाते हैं। फूलों की पंखुड़ियों के साथ उनकी हरी डंठलों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, फूल ज्यादा गीले नहीं होने चाहिए। अगर गीले हैं, तो उन्हें कुछ देर छाया में फैला दें ताकि नमी निकल जाए।

डिब्बे में डालने का तरीका

खाद बनाने के लिए एक पुरानी प्लास्टिक की बाल्टी, मिट्टी का गमला या कंपोस्ट बिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, ध्यान रहे इसमें हवा के आवागमन के लिए छोटे-छोटे छेद कर दें। डिब्बे के सबसे निचले हिस्से में सूखे पत्ते डालें इसके बाद नारियल के छिलके या टहनियों की एक परत बिछा दें। इसके ऊपर थोड़ी मिट्टी डालें। अब कटे हुए फूलों को डिब्बे में डालें। इसके बाद ऊपर से सूखे पत्ते, कागज के छोटे टुकड़े या थोड़ी पुरानी मिट्टी डाल दें। फूलों और सूखी चीजों की मात्रा संतुलित हो। फूलों जैसे गीले पदार्थों के साथ सूखे पत्ते मिलाने से अतिरिक्त नमी नियंत्रित रहती है और खाद में बदबू आने की आशंका कम हो सकती है।

नमी बनाए रखने का तरीका

कंपोस्ट में इतनी नमी होनी चाहिए कि वह निचोड़े हुए स्पंज की तरह हल्का नम रहे। अगर मिश्रण सूखा लगे, तो थोड़ा पानी छिड़क सकते हैं। वहीं, अगर पानी जमा होने लगे, तो कुछ सूखे पत्ते मिला सकते हैं। साथ ही इसे पूरी तरह बंद करके न रखें, क्योंकि खाद बनने के लिए हवा का आना-जाना जरूरी है।

खाद को पलटने का तरीका

कंपोस्ट तैयार होने के दौरान हर 7-10 दिन में लकड़ी की मदद से मिश्रण को पलटते रहने की सलाह दी जाती है। इससे उसमें हवा पहुंचती है और फूलों के गलने की प्रक्रिया तेज होती है। खाद तैयार होने में 2-3 महीने या उससे अधिक भी समय लग सकता है।

तैयार खाद को गमले में डालने का तरीका

जब फूल, पत्तियां और दूसरे पदार्थ पूरी तरह गलकर गहरे भूरे रंग के, भुरभुरे और मिट्टी जैसी खुशबू वाले मिश्रण में बदल जाएं, तो समझ लें कि खाद तैयार हो गई है। अब इस खाद को छानकर गमलों की मिट्टी में थोड़ी मात्रा में मिला सकते हैं। इससे मिट्टी में जैविक पदार्थ बढ़ाने में मदद मिलती है। इस तरह आप घर पर ही आसानी से दिवाली में इस्तेमाल हुए फूलों की मदद से जैविक खाद तैयार कर सकते हैं। खाद को कभी भी पौधों की जड़ों के पास नहीं डालना चाहिए। इसे मिट्टी में मिलाकर डालें।

डिस्क्लेमर: यह लेख सिर्फ सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। जैविक खाद बनाने और पौधों की देखबाल के लिए एक बार कृषि विशेषज्ञ सलाह जरूर लें।

यह भी पढ़ें

फल और सब्जियों के छिलके फेंकें नहीं, ऐसे बनाएं पौधों के लिए ऑर्गेनिक खाद

