कई बार घर में खाना ज्यादा बन जाता है और बाद में उसे खाने का मन नहीं करता। ऐसे में अक्सर बचा हुआ भोजन फेंकना पड़ जाता है। लेकिन बचे हुए खाने से कई स्वादिष्ट व्यंजन बना सकते हैं। दाल भी ऐसा ही एक बेहतरीन विकल्प है, जिसे दोबारा इस्तेमाल करके टेस्टी और हेल्दी नाश्ता तैयार किया जा सकता है। रात की बची हुई दाल से सुबह के लिए अलग-अलग तरह से झटपट स्नैक्स बनाए जा सकते हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ ही पोषण से भी भरपूर होते हैं।

रात की बची हुई दाल से सुबह के नाश्ते में स्वादिष्ट दाल का पराठा ट्राई कर सकते हैं। यह न सिर्फ खाने में टेस्टी लगता है, बल्कि हेल्दी भी होता है। बची हुई दाल में पहले से ही मसाले और फ्लेवर मौजूद होते हैं, जिससे पराठे का स्वाद और भी बढ़ जाता है। आइए जानते हैं इसे बनाने की आसान विधि क्या है:

स्वादिष्ट दाल पराठा की सामग्री | Leftover Dal Paratha Recipe

1 कप बची हुई दाल

1 बारीक कटा हुआ प्याज

1-2 बारीक कटी हरी मिर्च

1.5 कप गेहूं का आटा

1 चम्मच बारीक कटी धनिया पत्ती

आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

1/4 छोटा चम्मच अजवाइन

पराठा सेंकने के लिए तेल या घी

नमक स्वादानुसार

दाल पराठा बनाने की आसान विधि | Quick Leftover Dal Paratha Recipe

1- सबसे पहले एक बड़े बाउल में बची हुई दाल डालें। ध्यान रखें कि दाल बहुत ज्यादा पतली न हो। अगर दाल पतली है तो थोड़ा सा आटा और मिलाकर संतुलित कर लें।

2- अब इसमें गेहूं का आटा, बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन और नमक डाल दें।

3- सभी सामग्री को अच्छी तरह मिलाते हुए दाल की मदद से आटा गूंथ लें। जरूरत पड़ने पर थोड़ा-थोड़ा आटा और डाल सकते हैं। आटा ज्यादा सख्त और अधिक ढीला नहीं होना चाहिए।

4- गूंथे हुए आटे को 5-10 मिनट ढककर रख दें, ताकि मसालों का स्वाद अच्छे से मिल जाए और आटा सेट हो जाए। अब आटे की मध्यम आकार की लोइयां बना लें और सूखे आटे की मदद से हल्का बेल लें।

5- तवा मध्यम आंच पर गर्म करें और बेला हुआ पराठा तवे पर डाल दें। एक तरफ हल्का सिकने पर पलट दें और ऊपर से थोड़ा तेल या घी लगाएं। दूसरी तरफ से भी सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेक लें। इसी तरह सारे पराठे तैयार कर लें।

गरमागरम दाल के पराठे को दही, अचार या हरी चटनी के साथ परोस सकते हैं। इसे सुबह नाश्ते में बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को परोसा जा सकता है।

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