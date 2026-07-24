Bachi Huyi Dal Ki Sabji: अक्सर घर में दाल बच ही जाती है। ऐसे में आप क्या करते हैं? अगले दिन वही दाल दोबारा गर्म करके खा लेते हैं, बची दाल से पराठा बना लेते हैं या फिर फेंक देते हैं। अगर आप भी बची हुई दाल का कुछ नया और स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं, तो इस बार उससे गाठिया की मसालेदार सब्जी तैयार करें।

इसमें बची हुई दाल के साथ थोड़ा-सा बेसन मिलाकर पहले स्टीम गाठिया बनाई जाती है। फिर उसे प्याज, टमाटर, दही और मसालों से तैयार ग्रेवी में पकाया जाता है। यह रेसिपी खाने में इतनी स्वादिष्ट बनती है कि कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि इसे बची हुई दाल से बनाया गया है। रोटी, पराठे या चावल के साथ इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है।

सबसे पहले करें ये काम

सबसे पहले आधा कप दाल लेनी है। उसे ग्राइंडर में डालकर पीस लें। अब इसमें 3/4 कप बेसन डालना है। इसमें स्वाद अनुसार नमक डालें। थोड़ा सा हल्दी पाउडर और 2 चम्मच तेल डालें। फिर एक चुटकी बेकिंग सोडा डालें। फिर इसमें पीसी हुए दाल को थोड़ा-थोड़ा करके डालना है। मिश्रण को ज्यादा पतला नहीं करना है। अब इसे पाइपिंग बैग में डालना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई प्लास्टिक बैग या पॉलिथिन ले सकते हैं।

अब करें ग्रेवी की तैयारी

कड़ाही में 2 चम्मच तेल डालना है। आधा चम्मच जीरा डालें। कटी हुई प्याज डालकर भून लें। जब तक ब्राउन नहीं हो जाती है तब तक भूनना है। एक टमाटर पीसकर डालें। फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डालें। फिर धनीया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर डालकर भून लें। इसमें 1/3 कप दही डालें। इसमें दही जरूर डालें टेस्ट अच्छा आता है। दही को भूनने दें।

गाठिया को करें स्टीम

स्टीमर की प्लेट लें। उसे ग्रीस करें। फिर इसमें मिश्रण से डिजाइन बनाएं। अपने पसंद मुताबिक डिजाइन बनाना चाहते हैं। अब मसाले वाली कड़ाही में कटोरी रखें। उसमें पानी डालें। फिर दाल वाले मिश्रण को ऊपर से रख दें। 5 मिनट रख रहने दें। इससे मसाला भी पक जाएगा और दाल-बेसन का मिश्रण भी स्टीम हो जाएगा।

कटोरी वाला गर्म पानी ग्रेवी में ही डाल दें। दाल-बेसन का मिश्रण को प्लेट से निकालकर कट कर लें। छोटे-छोटे पीस में कट करके ग्रेवी के अंदर डाल दें। आप इससे सूखी सब्जी भी बना सकते हैं। ग्रेवी में पानी डालें। कसूरी मैंथी डाल दें। फिर दाल-बेसन से बने गाठिया डाल दें। फिर इसे ढककर 7 से 8 मिनट तक पकने दें। आपकी सब्जी बनकर तैयार है।