भारतीय घरों में चने से कई तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, जिसमें से एक आलू-चने की सब्जी भी है। यह खाने में स्वादिष्ट होने के साथ ही सेहत के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है। इसे अक्सर लोग रोटी, चावल या पराठे के साथ खाना पसंद करते हैं। कई बार रात या दिन के खाने में चने की सब्जी अधिक बन जाती है। अधिकतर लोग रात का बचे हुए खाना या तो जानवरों को खिला देते हैं या फिर फेंक देते हैं। लेकिन आप बची हुई चने की सब्जी से सुबह के नाश्ते में स्वादिष्ट पराठे बना सकते हैं। इसे ज्यादातर लोग भरवां पराठा कहते हैं। आइए जानते हैं रात की बची हुई चने की सब्जी से सुबह स्वादिष्ट पराठा कैसे बनाएं।

सामग्री

1 से डेढ़ कप बची हुई चने की सब्जी

2 कप गेहूं का आटा

1 बारीक कटा प्याज

1-2 बारीक कटी हरी मिर्च

2 बड़े चम्मच हरा धनिया

आधा छोटा चम्मच अजवाइन

1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर

स्वादानुसार नमक

सेंकने के लिए तेल या घी

जरूरत के अनुसार पानी

बनाने की विधि

बची हुई चने की सब्जी को एक कटोरे में निकाल लें। अगर उसमें ज्यादा ग्रेवी है, तो उसे थोड़ी देर गर्म करके या छानकर अतिरिक्त ग्रेवी अलग करके पानी की मात्रा कम कर दें। इसके बाद चने और आलू को चम्मच या मैशर की मदद से अच्छी तरह मैश कर लें। मैश किए हुए चने और आलू में बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर और अमचूर पाउडर डालें। नमक जरूरत के हिसाब से ही डालें, क्योंकि बची हुई सब्जी में पहले से नमक और मसाले हो सकते हैं। सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें।

अब एक परात में गेहूं का आटा लें और थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर नरम आटा गूंध लें। आटे को 10 मिनट के लिए ढककर रख दें। आटे की लोई बनाकर उसे थोड़ा बेलें। बीच में तैयार भरावन रखें और किनारों को बंद कर दें। इसे हल्के हाथ से गोल पराठे के आकार में बेल लें। भरावन बाहर न निकले, इसलिए इसे बहुत ज्यादा दबाव डालकर न बेलें।

इसके बाद तवे को गर्म करें और उस पर पराठे डाल दें। एक तरफ से हल्का पकने पर उसे पलट दें। अब दोनों तरफ थोड़ा तेल या घी लगाकर मध्यम आंच पर पराठे को अच्छी तरह सेंक लें। तैयार चने के पराठों को आप दही, हरी चटनी, अचार या चाय के साथ गरमागरम परोस सकते हैं।

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