Leftover Kala Chana recipe: चैत्र नवरात्रि के नौवें दिन 27 मार्च को महानवमी पर मैया को भोग लगाने के लिए घरों में हलवा-पूरी और चना बनाया जाता है। कन्या पूजन (कंजक पूजन) में भी यह प्रसाद कन्याओं को खिलाया जाता है। घर-घर महिलाएं बच्चों को यह प्रसाद बांटती हैं। ऐसे में घर में काले चने का ढेर लग जाता है। इन्हें खाना कई बार बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसे में इसे हटाने की बजाय आप बचे हुए काले चने (Black gram) चने से एक-दो नहीं बल्कि 5 तरह की चीजें बना सकते हैं। आइए जानें उनके नाम साथ ही बचे हुए काले चने से बनने वाली एक स्वादिष्ट रेसिपी के बारे में।
बचे हुए काले चने से बनाएं ये चीजें
चना कबाब: बचे हुए चनों से आप कबाब बना सकते हैं। इसके लिए चनों को पीसकर उसमें उबले आलू, मसाले और ब्रेडक्रंब मिलाकर टिक्की या कबाब बनाएं। इन्हें शैलो फ्राई करें।
चीला: बचे हुए चनों से आप चीला बना सकते हैं। इसके लिए चनों को पीसकर सूजी या बेसन के साथ मिलाकर अप्पे मेकर में कम तेल में हेल्दी नाश्ता तैयार करें।
पराठा स्टफिंग: बचे हुए काले चने से पराठा बनाने के लिए स्टफिंग तैयार कर सकते हैं। इसके लिए चनों को दरदरा पीसकर, उसमें मसाले मिलाकर परांठे की स्टफिंग करें।
चना मसाला करी: चने अगर ज्यादा बच गए हैं तो आप उससे चना मसाला करी बना सकते हैं। सूखे चनों में दही और मसाले मिलाकर गाढ़ी तरी वाली ग्रेवी भी बनाई जा सकती है।
सैंडविच या रोल: बचे हुए चने को सैंडविच के बीच में भरकर या रोटी के साथ रोल बनाकर खाएं। इन्हें चाय या फिर चटनी के साथ सर्व किया जा सकता है।
काले चने से अप्पे कैसे बनाएं?
इन चीजों की पड़ेगी जरूरत
काला चना – 1 कप
सूजी – 2 बड़ा चम्मच
दही – आधा कप
हरी मिर्च – 1 बारीक कटी
प्याज – 1 बारीक कटा
नमक – स्वादानुसार
हल्दी – आधा चम्मच
जीरा – आधा चम्मच
ईनो/फ्रूट साल्ट – आधा चम्मच
तेल – जरूरत अनुसार
काले चने के अप्पे बनाने की विधि
बचे हुए चने को मिक्सर में थोड़ा पानी डालकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। इसके बाद बड़े बर्तन में चने के पेस्ट को निकाल लें। अब आपको स्वादनुसार और जरूरत के हिसाब से नमक मिलाना है। इसके बाद इसमें सूजी, हल्दी और जीरा डालकर घोल को अच्छे से मिक्स करें। फिर बैटर में कटा प्याज और हरी मिर्च डालें। सभी चीजों को मिक्स करके 10 मिनट के लिए ढककर रख दें।
जब भी अप्पे बनाने हो उससे ठीक पहले घोल में ईनो डालें। फिर इसे हल्के हाथ से मिलाएं। साथ ही साथ अप्पे पैन को गर्म करें। इसके हर सांचे में थोड़ा-सा तेल डालें। इसके बाद सांचों में तैयार घोल भर दें। फिर ढककर धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए पकाएं। जब नीचे से अप्पे सुनहरे हो जाएं तो अप्पे पलट दें और दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह सेंक लें।