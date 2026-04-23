सलाद में खाने के लिए कई बार हम बाजार से ढेर सारा चुकंदर ले आते हैं। कई दिनों तक ये ऐसे ही फ्रिज में रखा रहता है और हमें समझ नहीं आता है कि चुकंदर से क्या-क्या बना सकते हैं। ज्यादा दिन रखने से कई बार यह स्वाद में उतना फ्रेश और अच्छा नहीं लगता है। ऐसे में चुकंदर को फेंकने की बजाय आप चुकंदर से टेस्टी चीजें बना सकते हैं। आइए जानें इसके बारे में और जानेंगे चुकंदर की एक खास रेसिपी।

चुकंदर सूप: बचे हुए चुकंदर में आप चेरी मिलाकर मजेदार सूप बना सकते हैं।

जूस और स्मूदी: चुकंदर से आप जूस या स्मूदी बना सकते हैं। यह काफी फायदेमंद होता है।

रायता: आप चुकंदर को कच्चा या उबला उससे रायता बनाकर सकते हैं।

हलवा और मिठाई: चुकंदर को कद्दूकस करके आप दूध और चीनी मिलाकर हलवा बना सकते हैं।

पराठा और पूरी: चुकंदर को पीसकर आटे में मिलाकर पराठा या पूरी बना सकते हैं।

सब्जी: बचे हुए चुकंदर से आप घर में सब्जी बना सकते हैं। इसे पराठे के साथ सर्व करें।

कटलेट और टिक्की: उबले आलू के साथ चुकंदर मिलाकर कटलेट बनाए जाते हैं।

चुकंदर कटलेट की रेसिपी

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

चुकंदर

प्याज

उबला आलू

मकई का आटा

मैदा

कश्मीरी मिर्च पाउडर

जीरा पाउडर

हल्दी

अदरक

नमक

ब्रेड क्रम्ब्स

तेल

धनिया पत्ती

अमचूर पाउडर- 1/2 चम्मच

चाट मसाला

इस तरह बनाएं चुकंदर से कटलेट

इसे बनाने के लिए चुकंदर को धोकर उसे कद्दूकस करें। फिर रस को निचोड़ दें। उबले हुए एक आलू में चुकंदर मिलाएं। बारीक कटा प्याज, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, अमचूर पाउडर, अदरक और लहसुन का पेस्ट व नमक डालें। इसमें ब्रेड क्रम्ब्स को भी मिलाएं। ताकि आप इसकी टिक्की बना पाएं। साथ में दो चम्मच मकई का आटा और एक चम्मच मैदा भी मिलाएं। फिर आपको नमक, मिर्च डालना है। चुकंदर के मिश्रण की छोटी छोटी लोई बनाकर टिक्की का आकार दें। मकई और मैदा के घोल में टिक्की को डिप कर लें। फिर ब्रेड के चूरे से मिलाकर टिक्की को दोनों तरफ से कवर कर लें। एक कड़ाही में तेल गर्म करके उसमें चुकंदर की टिक्की को डालकर फ्राई करें। क्रिस्पी होने पर कड़ाही से निकाल लें। चुकंदर कटलेट तैयार है।