Potato Crispy Triangles Recipe : शाम होते ही अक्सर हल्की-हल्की भूख लगनी शुरू हो जाती है। फिर याद आते हैं चटपटे-गर्मागर्म स्नैक्स। आलू से कई तरह-तरह की डिश बनाई जाती हैं, इन्हीं में से एक है पोटैटो क्रिस्पी ट्रायंगल। आप इसे उबले आलू से तो बना ही सकती हैं लेकिन अगर आपके घर में उबले आलू की सब्जी बच गई है तो उससे भी इस स्नैक्स को तैयार कर सकती हैं। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से नरम इस स्नैक्स का स्वाद घर में सबको पसंद आएगा। इसे डीप फ्राई, शैलो फ्राई या एयर फ्रायर में भी बनाया जा सकता है।

बनाने के लिए इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

1 कप बची हुई आलू की सब्जी

4-5 ब्रेड स्लाइस

2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर

½ छोटा चम्मच चाट मसाला

½ छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर (वैकल्पिक)

ब्रेडक्रम्ब्स (कोटिंग के लिए)

पानी (कॉर्नफ्लोर घोल के लिए)

तेल (तलने के लिए)

बनाने का नोट करें तरीका

सबसे पहले स्टफिंग करें तैयार

सबसे पहले बची हुई आलू की सब्जी को एक बाउल में निकाल लें। इस बात का ध्यान रखें कि अगर सब्जी में बड़े आलू के टुकड़े हैं तो उन्हें हल्का मैश कर लें। फिर सब्जी का स्वाद चखें। जरूरत हो तो थोड़ा चाट मसाला या हरी धनिया मिला सकते हैं। अगर मिश्रण बहुत गीला है तो 1-2 चम्मच ब्रेडक्रम्ब्स मिला लें।

अब ब्रेड तैयार करें

इसके लिए आप जो ब्रेड इस्तेमाल कर रही हैं उसके किनारे काट दें। फिर ब्रेड को हल्का पानी लगाकर नरम करें और अतिरिक्त पानी निचोड़ दें। बेलन से ब्रेड को हल्का बेल लें।

ब्रेड को ट्रायंगल शेप दें

सावधानी पूर्वक ब्रेड के बीच में आलू का मिश्रण रखें। इसके बाद ब्रेड को मोड़कर ट्रायंगल शेप दें। इस बात का ध्यान रखें कि किनारों को अच्छी तरह दबाकर सील कर दें ताकि तलते समय स्टफिंग बाहर न निकले।

अब कोटिंग करें

कॉर्नफ्लोर और पानी मिलाकर पतला घोल तैयार करें। फिर तैयार ट्रायंगल को पहले कॉर्नफ्लोर घोल में डुबोएं। इसके बाद ब्रेडक्रम्ब्स में अच्छी तरह लपेट लें।

अब आती है फ्राई करने की बारी

कड़ाही में तेल गर्म करें। मध्यम आंच पर ट्रायंगल्स को सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें। फिर टिश्यू पेपर पर निकाल लें। स्वाद बढ़ाने के लिए आप इसमें कद्दूकस किया हुआ चीज, स्वीट कॉर्न, पनीर, चिली फ्लेक्स, ओरिगैनो, काली मिर्च मिला सकते हैं।