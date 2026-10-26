दीवाली के मौके पर लोग अपने घरों की खास तरह से सजावट करते हैं। इस दौरान बालकनी, छत, कमरे से लेकर मंदिर तक की लोग सजावट करते हैं। दीवाली पर सबसे अधिक अगर किसी चीज से सजावट की जाती है, तो वह हैं लाइट्स। झालर, एलईडी लाइट्स, फेयरी लाइट्स, दिए और अन्य रोशनी करने वाली वस्तुओं से घर की सजावट की जाती है। एलईडी लाइट्स की बात करें तो ये घर को रोशनी से भर देती हैं और सजावट को आकर्षक बनाती हैं।

इन्हें घर के अंदर से लेकर बालकनी, दरवाजे और छत तक कई जगहों पर लगाया जा सकता है। अगर आप भी इस दीवाली अपने घर को नया और खास लुक देना चाहते हैं, तो एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल कुछ अलग अंदाज में कर सकते हैं। आइए जानते हैं घर को आकर्षक बनाने के लिए किन-किन जगहों पर एलईडी लाइट्स लगाएं।

1- एंट्रेंस गेट पर लगाएं

घर में आने वाले मेहमानों और अन्य लोगों का ध्यान सबसे पहले मुख्य दरवाजे पर जाता है। ऐसे में दीवाली पर इस जगह की खास सजावट करनी चाहिए। आप दरवाजे के दोनों किनारों और ऊपर की चौखट पर गर्म पीली रोशनी वाली एलईडी स्ट्रिंग लाइट्स लगा सकते हैं। इससे दरवाजा रोशनी से जगमगाने लगेगा और प्रवेश द्वार आकर्षक दिखाई देगा।

2- बालकनी में इस तरह लगाएं

बालकनी में एलईडी लाइट्स से सजावट कर उसे आकर्षक बनाया जा सकता है। शाम के समय हल्की पीली रोशनी बालकनी को सुकून भरा और खूबसूरत लुक देती है। इसके लिए आप बालकनी की रेलिंग पर एलईडी स्ट्रिंग लाइट्स को बराबर दूरी पर लपेट सकते हैं। इसके अलावा बालकनी के छत और रेलिंग के किनारों पर भी एलईडी लाइट्स लगाकर जगह को आकर्षक बना सकते हैं।

3- खिड़कियों को बनाएं आकर्षक

दीवाली के मौके पर घर की खिड़कियों को भी एलईडी लाइट्स से सजाकर घर को खूबसूरत बनाया जा सकता है। इसके लिए खिड़की के फ्रेम के चारों ओर छोटी एलईडी लाइट्स लगाने से घर के अंदर और बाहर दोनों तरफ खूबसूरत रोशनी दिखाई देती है।

4- लिविंग रूम की दीवारों को सजाएं

दीवाली पर घर आने वाले मेहमानों और अन्य व्यक्तियों को लिविंग रूम में बैठाया जाता है। ऐसे में इसकी सजावट का विशेष ध्यान दिया जाता है। इस जगह को भी खूबसूरत बनाने के लिए एलईडी लाइट्स की मदद ले सकते हैं। किसी खाली दीवार पर पर्दे जैसी एलईडी लाइट्स लगाकर एक आकर्षक बैकग्राउंड तैयार कर सकते हैं।

5- छत और घर की बाहरी दीवारों को सजाएं

घर की छत और बाहरी दीवारों को भी एलईडी लाइट्स से सजाया जा सकता है। छत की मुंडेर या किनारों पर लाइट्स लगाकर पूरे घर की बाहरी बनावट को खूबसूरत लुक दिया जा सकता है। इसके अलावा छत के किनारे से नीचे की ओर लटकने वाली एलईडी लाइट्स भी लगा सकते हैं।

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