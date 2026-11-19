काफी लोग ऐसे हैं जो सर्दियों के मौसम में लेदर जैकेट और अन्य चमड़े के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। यह न सिर्फ स्टाइलिश लुक देती है बल्कि ठंड से भी बचाती है। हालांकि, समय के साथ लेदर जैकेट पर धूल-मिट्टी, पसीने और नमी के संपर्क में रहने के चलते चमक फीकी पड़ने लगती है। ऐसे में लोग चमक वापस पाने के लिए ड्राई क्लीन करवाते हैं या फिर किसी महंगे शॉप पर पॉलिश करवाते हैं। हालांकि, आप इसे घर पर भी आसानी से पेशेवर तरीके से पॉलिश कर सकते हैं।

सही तरीके से अगर लेदर जैकेट की सफाई, कंडीशनिंग और बफिंग करने से जैकेट की सतह साफ, मुलायम और चमकदार दिखाई दे सकती है। आइए जानते हैं घर पर किस तरह इसकी पॉलिश करें।

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

माइक्रोफाइबर कपड़ा (दो से तीन)

लेदर क्लीनर

लेदर कंडीशनर

मुलायम स्पंज

लेदर प्रोटेक्टेंट

साफ पानी

सफाई का तरीका

पॉलिश करने से पहले जैकेट की सतह पर जमी धूल और गंदगी को साफ करने के लिए एक साफ और सूखे माइक्रोफाइबर कपड़े का इस्तेमाल करें। जैकेट के कॉलर, बाजुओं, जेबों और सिलाई वाले हिस्सों पर अच्छे से सफाई करें। हल्के हाथों से फेरते हुए साफ कर लें।

लेदर क्लीनर से करें सफाई

पेशेवर तरीके से जैकेट की सफाई करने के लिए लेदर क्लीनर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए किसी अच्छी गुणवत्ता वाले लेदर क्लीनर की कुछ बूंदें मुलायम स्पंज या कपड़े पर लें। इसे किसी कपड़े लगा लें और सतह पर जमा तेल, पसीने और दूसरी गंदगी को हटाना शुरू करें। सफाई के बाद जैकेट तुरंत कंडीशन न करें। इसे कमरे के सामान्य तापमान पर सूखने दें। इसके लिए हैंगर पर टांगकर हवादार जगह पर रखें। तेज धूप में लेदर को न रखें।

कंडीशनिंग का तरीका

लेदर जैकेट को मुलायम बनाए रखने और उसकी प्राकृतिक चमक को बेहतर करने के लिए कंडीशनिंग करना जरूरी है। इसके लिए लेदर कंडीशनर लें और उसकी थोड़ी-सी मात्रा मुलायम कपड़े पर लगाएं। अब इसे जैकेट पर हल्के हाथों से गोलाकार गति में फैलाएं। जहां लेदर अधिक रूखा दिखाई दे वहां अच्छे से फैलाएं। कंडीशनर लगाने के बाद उत्पाद के निर्देशों के अनुसार इसे कुछ समय तक जैकेट पर लगा रहने दें। इससे लेदर में नमी बनाए रखने में मदद मिलती है।

बफिंग का तरीका

जैकेट को अच्छी फिनिश बफिंग से मिलती है। पेशेवर लेदर केयर में बफिंग यानी मुलायम कपड़े से सतह को हल्के हाथों से रगड़कर फिनिश दिया जाता है। इसके लिए एक साफ और सूखे माइक्रोफाइबर कपड़े से जैकेट की पूरी सतह पर हल्के हाथों से एक समान गति में फेरें। इससे अतिरिक्त कंडीशनर हट जाएगा और सतह पर एकसमान फिनिश दिखाई देगी।

लेदर प्रोटेक्टेंट लगाने का तरीका

लेदर प्रोटेक्टेंट जैकेट की सतह पर धूल और नमी के असर को कम करता है। यह एक तरह से जैकेट की सतह पर सुरक्षात्मक परत की तरह काम करता है। अपने जैकेट के अनुसार प्रोटेक्टेंट चुनें।

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