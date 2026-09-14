लौकी-तोरई सेहत के लिए फायदेमंद होती हैं, यह तो हम सभी को पता है। रसोई में जब भी इन दोनों सब्जी में से कुछ बनाना होता है तो इन्हें छिला जाता है। फिर छिलके को कचरा समझकर फेंक दिया जाता है। लेकिन आप लौकी-तोरई के छिलके की स्वादिष्ट सब्जी भी बना सकते हैं।

इन्हें बनाना बेहद आसान है और ये खाने में इतनी लजीज लगती हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि यह छिलके से तैयार की गई हैं। इन्हें बनाते समय क्या मसाले डालें जिससे इनका स्वाद उभरकर आए आइए जानें इसके बारे में।

लौकी के छिलके की सब्जी

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

2 लौकी के छिलके

1 छोटा चम्मच सरसों के बीज

1 छोटा चम्मच जीरा

1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

1 छोटा चम्मच धनिया-जीरा पाउडर

1/2 कप बेसन

स्वादानुसार नमक

2 बड़े चम्मच तेल

अब जानें बनाने का तरीका

सबसे पहले लौकी को छीलकर उसका गूदा अलग रख दें। इसके बाद छिलके को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अब आपको एक पैन में तेल गरम करना है। फिर उसमें सरसों और जीरा डालें। फिर जब सरसों चटकने लगे तो उसमें हल्दी पाउडर, धनिया-जीरा पाउडर और छिलके के टुकड़े डाल दें।

इसे आपको मध्यम आंच पर 5 मिनट तक पकाना है। फिर नमक और बेसन डालें। सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाए। फिर इसे ढक दें और कुछ मिनट तक पकाएं। इसके बाद ढक्कन हटाकर अच्छी तरह मिला लें। ढककर तब तक पकाएं जब तक बेसन पूरी तरह पक न जाए। लास्ट में कटा हुआ हरा धनिया डालें। गर्म – गर्म परोसें।

तोरई के छिलके की सब्जी

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

2 कप तोरई के छिलके

1 बड़ा चम्मच कटा हुआ प्याज

1 छोटा चम्मच कटी हुई हरी मिर्च

1 बड़ा चम्मच कटा हुआ लहसुन

1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

स्वादानुसार नमक

1 छोटा चम्मच सूखा आम पाउडर

1/2 छोटा चम्मच सौंफ पाउडर

एक चुटकी हींग

1 बड़ा चम्मच तेल

जानें बनाने की स्वादिष्ट रेसिपी

सबसे पहले तोरी का छिलका उतारें। फिर छिलकों को बहते पानी में अच्छी तरह धो लें। इसके बाद इन्हें काटकर अलग रख दें। फिर एक पैन में तेल गरम करें, उसमें जीरा डालें और उसे चटकने दें। इसके बाद जब जीरा भुन जाए तो लहसुन डालकर दो मिनट तक चलाएं। इसके बाद आपको हरी मिर्च, हींग और प्याज डालना है। जब तक यह पारदर्शी न हो जाए इसे तब तक भूनें।

फिर हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालें। सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद बारीक कटा हुआ छिलका डालकर मसालों के साथ अच्छी तरह मिला लें। अब आपको आंच धीमी कर देनी है। इसे ढक दें और 5 मिनट तक पकाएं। फिर ढक्कन को खोलें।

इसके बाद नमक, आमचूर पाउडर और सौंफ पाउडर डालना है। सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लेना है। फिर आंच तेज करें और 2-3 मिनट तक पकाएं। फिर गैस बंद कर दें। आप इसे चपाती, परांठे या दाल चावल के साथ गरमागरम परोस सकते हैं।