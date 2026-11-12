लौकी की सब्जी तो हम सभी ने खाई है, लेकिन क्या आपने इसके पराठे खाए हैं। अगर नहीं, तो यह आर्टिकल आपके काम आ सकता है। दरअसल हम आपको लौकी से स्वादिष्ट और चटपटा पराठा बनाने का तरीका साझा कर रहे हैं। इस रेसिपी को आप सुबह नाश्ते के लिए या बच्चों के टिफिन के लिए बना सकती हैं। खाने में स्वादिष्ट होने के साथ-साथ ये पराठे कम समय में आसानी से बन जाते हैं। कुछ अलग और हटके खाने का मन है, तो इस बार लौकी की सब्जी नहीं बल्कि पराठे की इस रेसिपी को ट्राई किया जा सकता है।

लौकी में आयुर्वेदिक गुण भी होते हैं, इसलिए यह सेहत के लिए फायदेमंद होती है। कुछ लोगों को इसकी सब्जी का स्वाद पसंद नहीं आता और ऐसे में इसके परांठे बनाए जाएं, तो जायका बेहतरीन हो जाता है। अगर आप लौकी को बच्चों की डाइट में शामिल करना चाहते हैं, तो यह बेहतरीन विकल्प हो सकता है। जिसे बच्चे चाव से खा सकते हैं। आइए, जानते हैं इसकी रेसिपी।

सामग्री

गेहूं का आटा: 200 ग्राम

लौकी: 250 ग्राम

अदरक: एक इंच

हरी मिर्च: तीन-चार

भूना जीरा: एक चम्मच

अमचूर: एक चम्मच

अजवाइन: एक चम्मच

लहसुन: छह-सात कलियां

कसूरी मेथी: एक चम्मच

नमक: स्वादानुसार

बनाने की विधि

सबसे पहले एक थाली में गेहूं का आटा लें और उसमें हल्का-सा नमक, अजवाइन तथा तेल डाल कर अच्छी तरह मिला लें। फिर इसे गुनगुने पानी के साथ गूंथे और कुछ देर तक ढक कर रख दें। इस बीच, लौकी के छिलके निकालकर उसे कद्दूकस कर लें। फिर इसे हल्के हाथ से निचोड़ लें, ताकि इसमें मौजूद थोड़ा रस बाहर निकल जाए। अब एक कड़ाही में तेल गरम करें। उसमें पहले जीरा और फिर अदरक-लहसुन का पेस्ट, हल्दी, बारीक कटी हरी मिर्च, अमचूर पाउडर और नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें। इसे तीन-चार मिनट तक पकाएं और ठंडा होने दें। इसके बाद गूंथे हुए आटे की छोटी-छोटी लोइयां बना लें। अब एक लोई को बेलन की मदद से चपाती की तरह चपटा कर लें और उस पर लौकी के मिश्रण को चारों ओर बिखेर दें। फिर दूसरी लोई को चपटा करें और उसे मिश्रण के ऊपर रखकर बेलन की मदद से धीरे-धीरे दबाते हुए चपटा करें। कोशिश करें कि दोनों चपातियों के किनारों को बेलन से दबाकर आपस में चिपका दें। इसे गरम तवे पर सेकें और जब एक तरफ से सिंक जाएं, तो उसे पलटकर ऊपर से देसी घी का लेप लगाएं, दूसरी तरफ भी ऐसे ही देसी घी का लेप लगाएं। इस तरह सभी परांठे तैयार करें। सुबह-सुबह इन पराठों को दही, रायता या चटनी के साथ गरमागरम खा सकते हैं।