लौकी सेहत के लिए फायदेमंद मानी जाती है, लेकिन अक्सर बच्चे इसका नाम सुनते ही नाक-मुंह सिकोड़ने लगते हैं। ऐसे में उन्हें जबरदस्ती लौकी की सब्जी खिलाने के बजाय इसका स्वाद बढ़ाने के लिए कुछ नई रेसिपी ट्राई करके देख सकती हैं। चीजी चीला पॉकेट, क्रिस्पी कटलेट और मिनी पैनकेक जैसी टेस्टी डिश बनाकर लौकी को बच्चों के ब्रेकफास्ट का हिस्सा बनाया जा सकता है। आइए जानते हैं ऐसी ही 3 आसान रेसिपी, जिन्हें शायद लौकी पसंद न करने वाले बच्चे भी स्वाद से खा लें।

लौकी चीज चीला पॉकेट | Lauki Cheese Cheela Pocket

सादा लौकी चीला कई बच्चों को पसंद नहीं आता, इसलिए इसे थोड़ा अलग तरीके से बनाएं।

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

1 कप कद्दूकस की हुई लौकी

½ कप बेसन

2-3 बड़े चम्मच सूजी

2 बड़े चम्मच दही

थोड़ा बारीक कटा प्याज या शिमला मिर्च

नमक और हल्के मसाले

चीज कद्दूकस किया हुआ

थोड़ा तेल या घी

अब जानें बनाने का तरीका

सबसे पहले लौकी को कद्दूकस करें। फिर उसका निचोड़ें। इस बात का ध्यान रखें कि पानी पूरी तरह न फेंकें। इस पानी को आप बेसन और सूजी का घोल तैयार में इस्तेमाल करें। इसके बाद इसमें दही, सब्जियां और मसाले डालकर गाढ़ा घोल बनाएं। फिर इसे 10 मिनट के लिए रख दें। अब तवे पर छोटा और थोड़ा मोटा चीला फैलाएं। फिर एक तरफ चीज डालें। चीले को आधा मोड़कर पॉकेट जैसा बना दें। फिर दोनों तरफ से सुनहरा और हल्का क्रिस्पी होने तक सेंकें। इसे ट्राएंगल शेप में काटकर टोमैटो डिप या दही की डिप के साथ सर्व करें।

क्रिस्पी लौकी वेजिटेबल कटलेट | Crispy Lauki Vegetable Cutlet

यह उन बच्चों के लिए अच्छा ऑप्शन है जिन्हें क्रंची चीजें ज्यादा पसंद आती हैं।

बनाने के लिए जरूरी चीजें

1 कप कद्दूकस की हुई लौकी

2 उबले आलू

½ कप बारीक कटी मिक्स सब्जियां

3-4 बड़े चम्मच ब्रेड क्रम्ब्स

थोड़ा कॉर्नफ्लोर या बेसन

नमक

हल्का चाट मसाला

थोड़ा कद्दूकस किया हुआ चीज़, वैकल्पिक

अब जानें रेसिपी

सबसे पहले कद्दूकस की हुई लौकी को हल्का दबाकर उसका अतिरिक्त पानी निकाल लें। फिर आलू को मैश करें और उसमें लौकी, दूसरी सब्जियां, ब्रेड क्रम्ब्स और मसाले मिलाएं। इसके बाद छोटे-छोटे गोल या स्टार शेप कटलेट बनाएं। फिर आपको ऊपर से थोड़ा ब्रेड क्रम्ब्स लगाकर तवे पर कम तेल में सेंकना है।दोनों तरफ से कुरकुरा होने पर निकाल लें। आप चाहें तो बीच में थोड़ा चीज भरकर भी कटलेट बना सकते हैं। हल्की चीजी फिलिंग बच्चों को ज्यादा पसंद आ सकती है।

लौकी-बनाना मिनी पैनकेक | Lauki Banana Mini Pancakes

अगर बच्चों का नमकीन चीज खाने की बजाय कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप यह रेसिपी ट्राई कर सकते हैं।

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

½ कप बारीक कद्दूकस की हुई लौकी

1 पका हुआ केला

½ कप गेहूं का आटा

2-3 बड़े चम्मच सूजी या ओट्स पाउडर

दूध जरूरत के अनुसार

थोड़ा दालचीनी पाउडर, वैकल्पिक

घी सेंकने के लिए

यहां जानें इसे कैसे बनाएं

सबसे पहले केले को अच्छी तरह मैश कर लें। फिर इसमें लौकी, आटा और सूजी या ओट्स मिलाएं। अब आपको जरूरत के हिसाब से थोड़ा दूध डालकर पैनकेक जैसा बैटर बनाना है। फिर घी लगे तवे पर छोटे-छोटे गोल पैनकेक डालें। इसके बाद धीमी आंच पर दोनों तरफ से अच्छी तरह सेंक लें। ऊपर से केले के छोटे टुकड़े, थोड़ा दही या बच्चों की पसंद के अनुसार कोई हल्की टॉपिंग डालकर सर्व कर सकती हैं।