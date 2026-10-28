Karwa Chauth Bichhiya Design: सिंदूर, मंगलसूत्र, चूड़ियों के अलावा बिछिया का भी सोलह श्रृंगार में विशेष महत्व होता है। बहुत सारे घरों में करवाचौथ पर नए बिछिया पहने जाते हैं। अगर आप करवाचौथ के लिए बिछिया खरीदना चाहते हैं तो यहां डेली वियर के हिसाब से लाइटवेट में चांदी की चुटकी की कई डिजाइन्स आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा आप धनतेरस पर भी पत्नी को चांदी की बिछिया खरीदकर दे सकते हैं। अभी तक अपनी पसंद की बिछिया नहीं चुनी है, तो यहां देखें कुछ लेटेस्ट डिजाइन, जिनसे आप अपनी उंगलियों के हिसाब से सही पैटर्न चुनने का आइडिया ले सकती हैं।

करवाचौथ पर आप इस तरह पत्तियों की डिजाइन वाली बिछिया ले सकती हैं।

कमल की डिजाइन में लटकन वाला चांदी का बिछिया भी आप ट्राई कर सकती हैं।

अगर लंबा टिकने वाला बिछिया चाहिए तो इस तरह का चुटकी डिजाइन भी आपको पसंद आ सकता है।

गुलाबी नग के साथ सफेद नग वाला बिछिया भी आपके पैरों की खूबसूरती को बढ़ा सकता है।

अगर कुछ हटकर पहनना है तो इस तरह का बिछिया भी इन दिनों काफी ट्रेंड में हैं।

फूल-पत्तियों और कड़ियों वाला बिछिया डिजाइन भी आप सुनार से खरीद सकती हैं।