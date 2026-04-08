Saree blouse designs Front and Back : गर्मी में महिलाएं कॉटन, शिफॉन, लिनन, कोटा डोरिया की साड़ी पहनना पसंद करती हैं। ये हल्के फैब्रिक की होती हैं और आरामदायक होती हैं। इन साड़ियों में स्टाइलिश और एलीगेंट लुक के लिए आपको साड़ी का ब्लॉउज बहुत सोच समझ कर सिलवाना चाहिए। इससे आप ट्रेंडी और बोल्ड लुक पा सकती हैं। साड़ी में बेहतर लुक और कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का काम ब्लाउज करते हैं। गर्मियों में साड़ी को ग्लैमरस टच देने के लिए आप स्लीवलेस स्टाइलिश ब्लाउज सिलवा सकती हैं। यह कॉटन से लेकर शिफॉन हर तरह की साड़ी के साथ परफेक्ट लगते हैं। यहां हम आपके लिए 20+ स्लीवलेस ब्लाउज की डिजाइन्स के आइडिया फोटो सहित साझा कर रहे हैं।

V नेक स्लीवलेस ब्लाउज डिजाइन

गर्मियों में आप हर तरह की साड़ी के साथ पहनने के लिए V नेक स्लीवलेस ब्लाउज बनवा सकती हैं। यह हर फिगर पर सूट करता है और देखने में स्टाइलिश लगता है।

हाई-नेक ऑफ शोल्डर स्लीवलेस ब्लाउस डिजाइन

यह ब्लाउज डिजाइन रॉयल लुक देता है। यह डिजाइन ऑफिस पार्टी या वेडिंग रिसेप्शन दोनों के लिए परफेक्ट रहता है।

डोरी वाला स्लीवलेस ब्लाउज डिजाइन

एलीगेंट और ग्लैमरस देता है। इसे आप लाइटवेट साड़ी के साथ बनवा सकती हैं। रोजाना पहनने के लिए बेस्ट ऑप्शन है।

इस तरह के ब्लाउज भी आप गर्मियों में बनवा सकती हैं। अगर आपको ब्लाउज को पूरी तरह स्लीवलेस नहीं रखना है तो आप उसमें फ्रिल (Frill) एड करवा सकती हैं।

इस तरह के ब्लाउज डिजाइन आप किसी भी तरह की साड़ी के साथ गर्मी में बनवा सकती हैं। इससे आपको एलिगेंट लुक मिलेगा।