Eid ul-Fitr 2026 ke liye easy mehndi design: मुस्लिम समुदाय के लोगों को इन दिनों ईद-उल-फितर या मीठी ईद का बेसब्री से इंतजार है। ईद-उल-फितर रमजान के पवित्र महीने के अंत और इस्लामी कैलेंडर के 10वें महीने यानी शव्वाल (Islamic Calendar 10th Month) के शुरुआत के प्रतीक के रूप में मनाते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार हर साल ईद की तारीख (Eid Date) बदल जाती है।

आमतौर पर रमजान का 29 या 30 रोजा पूरा होने बाद ईद-उल-फितर मनाई जाती है। रमजान के महीने में मुसलमान दिन में सुबह से लेकर शाम तक रोजा रखते हैं। ईद वाले दिन वह दिन के उजाले में भोजन करते हैं। इस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं। सामूहिक नमाज पढ़ते हैं। एक-दूसरे से मिलकर मुबारकबाद देते हैं। इसके लिए महिलाएं कई दिन पहले तैयारियां शुरू कर देती हैं। अगर आप भी ईद पर अलग दिखना चाहती हैं तो अपने हाथ-पांव पर स्पेशल मेहंदी डिजाइन लगा सकती हैं।

ईद के मौके पर आप हाथ-पांव में इस तरह की मिनिमल मेहंदी डिजाइन बना सकती हैं। इनके लिए आप ब्रेसलेट पैटर्न मेहंदी ट्राई करें। इससे आपको काफी यूनिक लुक मिलेगा। अगर आपको भरा-भरा मेहंदी डिजाइन नहीं पसंद है तो आपको इस तरही डिजाइन ट्राई करनी चाहिए।

ईद के मौके पर आप बड़े पैटर्न वाली मेहंदी लगवा सकती हैं। यह आजकल बहुत चलन में है, जो कम समय में हाथों और पैरों को भरा-भरा और सुंदर लुक देती है। हैवी सूट के साथ इस तरह की मेहंदी आपकी खूबसूरती में चार-चांद लगा देती है।

ईद पर आप अरबी लता डिजाइन लगा सकती हैं। इसमें हाथों के एक तरफ तिरछी बेल बनाई जाती है, जो कलाई से शुरू होकर इंडेक्स फिंगर तक जाती है। इकसे अलावा आप फ्लोरल हाफ-हैंड डिजाइन भी लगवा सकती हैं। इसमें फूलों के आकर्षक पैटर्न बनाए जाते हैं। इन डिजाइन्स को आप पैरों पर भी लगा सकती हैं।