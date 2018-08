Rakhi Designs 2018: घर पर ही बहनें ऐसे तैयार करें स्पेशल राखी, यह है आसान तरीका

Rakhi Design 2018, How to make rakhi at Home for competition: अब से कुछ घंटे बाद यानी रविवार (26 अगस्त, 2018) को भारत में रक्षा बंधन का त्योहार है। भाई-बहन का यह त्योहार भारत के अलावा दुनियाभर के कई देशों में धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार के दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। इसपर भाई, बहन की रक्षा करने का वचन लेता है और उसे उपहार देता है। रक्षाबंधन के दिन बाजारों में काफी चहल-पहल नजर आती है, रक्षा बंधन की तैयारियां कई दिन पहले शुरू हो जाती है। गिफ्ट्स से लेकर फैंसी और रंग-बिरंगी राखियों से बाजार अटे नजर आते हैं। बाजार से आप एक से बढ़कर एक राखी खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद राखी तैयार करेंगी तो आपके भाई को काफी अच्छा लगेगा। आइए बताते हैं घर पर कैसे तैयार करें खूबसूरत राखियां।

रेशम की राखी सामग्री: रेशमी डोरियां, जरी धागा, पतला स्पंज, सितारे, मोती, रंगीन कागज, गोद और फेविकोल। विधि: रेशम की डोरी को पहले चोटी की तरह गूंथ लीजिए। इसके दोनों सिरों को बंद करने के लिए जरी का धागा इस पर सफाई से लपेट दें। इस बेस पर स्पंज की पतली परत चिपकाएं। स्पंज को उसी आकार में काटें जिस आकार में जड़ाऊ सितारे चिपकाना चाहती हैं। इसके ऊपर गोंद या फेवीकोल की सहायता से रंग-बिरंगा कागज चिपकाएं। ऊपर से मनचाहे सितारे या मोती चिपका दें। तैयार है रेशम की राखी।

एरोप्लेन वाली राखी

सामग्री: फोम स्टिकर सेट, पीले रंग में हवाई जहाज, लाल रंग की साटन रिबन (राखी के साइज के हिसाब से), चिपकने वाला लाल रंग का गोल स्टिकर, काला और लाल मार्कर।

विधि: इस राखी को बनाने के लिए पीले रंग के एरोप्लेन (स्टिकर) के दोनों ओर काले मार्कर से निशान बनाएं। अब लाल मार्कर से खिड़कियों के निशान बनाएं। इसके बाद चिपकने वाले गोल स्टिकर के जरिए एरोप्लेन को रिबन पर चिपका दें। तैयार है बच्चों के लिए एरोप्लेन राखी। यह राखी आपके छोटे भाई को जरूर पसंद आएगी।

मोती-चावल की राखी

सामग्री: कुछेक चावल के दाने, मोती जड़े नग, अलग-अलग कलर के कपड़े के टुकड़े, गोंद या लाई अथवा फेविकोल, रेशमी धागा।

वि‍धि: चावल के दानों को चार-चार की फूल वाली‍ डिजाइन में रखकर लाई या फेविकोल की सहायता से आपस में चिपका लें। उसके ऊपर मोती जड़ा नग भी चिपकाएं। अब कपड़े को फूल के आकार में काटकर उस पर तैयार चावल की डिजाइन वाली राखी चिपका दें। कपड़े के नीचे फंदे वाला रेशमी धागा फेविकोल से चिपका दें। तैयार चावल की रा‍खी।

