Nose Ring Designs: आउटफिट, मेकअप और हेयरस्टाइल के साथ-साथ छोटी-छोटी ज्वेलरी भी महिलाओं के फैशन का खास हिस्सा होती हैं। कानों के लिए हम तरह-तरह की ईयररिंग्स अक्सर खरीदते रहते हैं, लेकिन कई बार नोज रिंग एक बार पहनने के बाद लंबे समय तक उसे नहीं बदलते। हालांकि बाजार में समय-समय पर नोज रिंग और पिन का ट्रेंड बदलता रहता है। जिसके अनुसार आप अपने ज्वेलरी कलेक्शन को ट्रेंडी बना सकती हैं। अपने लुक को बदलना चाहती हैं, तो नोज रिंग एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। जिसके अलग-अलग डिजाइन को आप आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकती हैं।

आजकल महिलाएं नोज पिन के अलावा नोज रिंग पहनना भी पसंद करती हैं। अगर आप अपनी पुरानी नोज रिंग से बोर हो गई हैं, तो ज्वेलरी कलेक्शन में कुछ नए डिजाइन्स शामिल कर सकती हैं। इसके लिए यहां दिए गए कुछ डिजाइन्स से आइडिया लिया जा सकता है।

ऑक्सीडाइज्ड नोज रिंग

गोल्ड में इंवेस्ट नहीं करना चाहती हैं या उसके खोने का डर रहता है, तो ऑक्सीडाइज्ड नोज रिंग बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसे आप ट्रेडिशनल और एथनिक वियर के साथ स्टाइल कर सकती हैं। जिसमें आपको कई तरह के डिजाइन मिल जाएंगे। आप अपने चेहरे के शेप और पसंद के अनुसार छोटी या बड़ी नोज रिंग ले सकती हैं। सलवार सूट के साथ यह नोज रिंग काफी आकर्षक लुक दे सकती है।

ट्विस्टेड नोज रिंग

किसी भी आउटफिट के साथ पहनने के लिए ट्विस्टेड नोज रिंग को चुना जा सकता है। इसे आप ट्रेडिशनल से लेकर मॉडर्न आउटफिट तक के साथ स्टाइल कर सकती हैं। ट्विस्टेड गोल्ड नोज रिंग बहुत ही शानदार लगती है। जो आपको बजट में भी मिल जाएगी। यह लाइटवेट होती है और बिना किसी परेशानी के आसानी से कैरी की जा सकती है।

स्टोन नोज रिंग

ट्रेंडी और स्टाइलिश नोज रिंग के लिए इस तरह के डिजाइन को सिलेक्ट कर सकती हैं। यह किसी भी आउटफिट के साथ आसानी से मैच हो सकती है। इस तरह के डिजाइन चेहरे को खूबसूरत और अट्रैक्टिव लुक देते हैं। इन्हें आप त्योहार या खास मौकों के लिए भी रख सकती हैं। अगर आपका चेहरा छोटा है, तो ज्यादा बड़ा स्टोन डिजाइन लेने से बचें।

महाराष्ट्रीयन नोज रिंग

महाराष्ट्रीयन नोज रिंग कई लोगों को पसंद होती है, जो ट्रेडिशनल लुक में चार चांद लगा सकती हैं। इसके साथ झुमके और नेकलेस लुक को आकर्षक बना सकता है। अगर आप थोड़ा यूनिक नोज रिंग तलाश रही हैं, तो इस तरह के डिजाइन चुन सकती हैं। इसमें कई तरह के डिजाइन आते हैं, जिसे आप अपनी सुविधा के अनुसार खरीद सकती हैं।

फैंसी नोज रिंग

इस तरह के डिजाइन में छोटी स्टडेड रिंग के नीचे की ओर लटकता मोती, घुंघरू या मोतियों का चार्म जुड़ा होता है। यह ट्रेडिशनल और मॉडर्न हर तरह के आउटफिट के साथ पहनी जा सकती है। हटके और स्टाइलिश लुक के लिए इस तरह के डिजाइन को ज्वेलरी कलेक्शन में शामिल किया जा सकता है।

फ्लोरल नोज रिंग

सिंपल और एलिगेंट लुक के लिए फ्लोरल नोज रिंग अच्छा विकल्प हो सकती है। इस तरह के डिजाइन यंग लड़कियों से लेकर शादीशुदा महिलाओं पर काफी जच सकते हैं। साड़ी हो या सूट इसे आप डेली वियर के साथ कैरी कर सकती हैं। अपने ज्वेलरी कलेक्शन में इस तरह की नोज रिंग को शामिल किया जा सकता है।