Sawan Special Suit: सावन के साथ तीज-त्योहार का सिलसिला शुरु हो जाता है। हरियाली तीज और रक्षाबंधन से लेकर जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि और दिवाली तक लगातार कई पर्व आते हैं। ऐसे में महिलाएं अपने लुक को खास बनाने के लिए कपड़ों से लेकर हर छोटी-बड़ी चीज की तैयारी पहले से शुरू कर देती हैं।

सावन के खास मौके पर अगर आप इस बार सबसे अलग दिखना चाहती हैं तो सिंपल सूट नहीं बल्कि ग्रीन सूट के ट्रेंडी डिजाइन्स आपको ट्राई करने चाहिए। इन दिनों फ्लोरल, पेपलम और स्लिट डिजाइन काफी पसंद किए जा रहे हैं। ये आउटफिट्स इंडो-वेस्टर्न और मॉडर्न सलवार सूट की कैटेगरी में आते हैं। यही वजह है कि आजकल ये खासकर 18–35 साल की लड़कियों और महिलाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं।

फ्लोई ए-लाइन सूट

सावन में आप फ्लोई ए-लाइन सूट खरीद सकती हैं। इसमें लंबी, फ्लोई ए-लाइन कुर्ती होती है। जैसे इस सूट में ऑलओवर सीक्विन में थ्रेड एम्ब्रॉयडरी का वर्क देखने को मिलता है। साथ में मैचिंग दुपट्टा है। सूट के साथ स्ट्रेट या पैंट स्टाइल बॉटम चलन में हैं। यह पहनने में बेहद आरामदायक होते हैं। इसे पहनकर लंबा और स्लिम लुक मिलता है। डे-फंक्शन और सावन पूजा दोनों के लिए परफेक्ट रहेगा।

कैसे स्टाइल करें?

ऑक्सीडाइज्ड झुमके, पोटली बैग, कोल्हापुरी या जूती, सॉफ्ट वेवी हेयर के साथ इसे इसे स्टाइल करें।

बैकलेस स्ट्रैपी कुर्ती विद पैंट

इस तरह का सूट भी आप सावन और तीज के लिए खरीद सकती हैं। इसमें डीप बैक डिजाइन आप ट्राई कर सकती हैं। डोरी डिटेल, हैवी बॉर्डर इसके लुक को खास बना रहा है। इसे स्ट्रेट पैंट के साथ कैरी कर सकती हैं। यह इंडो-वेस्टर्न फ्यूजन लुक देगा। इन दिनों यह इंस्टाग्राम और Pinterest पर काफी वायरल हो रहा है। यह हल्का लेकिन स्टाइलिश लगेगा।

कैसे स्टाइल करें?

स्टेटमेंट ईयररिंग्स, हाई हील्स, स्लीक बन या पोनीटेल के साथ इसे स्टाइल किया जा सकता है।

स्लिट कुर्ती विद पलाजो

सिंपल ग्रीन सूट की जगह आप इस बार स्लिट कुर्ती विद पलाजो सूट ट्राई कर सकती हैं। इसमें हाई स्लिट कुर्ती के साथ चौड़े पलाजो को दिया गया है। नेकलाइन पर हैवी एम्ब्रॉयडरी देखने को मिलती है। इसे पहनकर आपकी लंबाई ज्यादा दिखेगी। फेस्टिव वियर के लिए परफेक्ट है।

कैसे स्टाइल करें?

चोकर, बैंगल्स, ब्लॉक हील्स और सॉफ्ट कर्ल्स के साथ स्टाइल करें।

फ्लोरल प्रिंट शॉर्ट कुर्ती विद शरारा

इन दिनों फ्लोरल प्रिंट शॉर्ट कुर्ती विद शरारा भी खूब पसंद किया जा रहा है। इसमें शॉर्ट स्ट्रेट कुर्ती रहती है। जिसके ऊपर फ्लोरल प्रिंट रहता है। नीचे शरारा बॉटम होता है। साथ में हल्का दुपट्टा भी होता है। इसे पहनकर आपको यंग और फ्रेश लुक मिल सकता है। बारिश के मौसम के लिए आरामदायक

रहेगा। इतना ही नहीं कॉलेज और छोटे फंक्शन दोनों में अच्छा विकल्प है।

कैसे स्टाइल करें?

चांदबाली, मिनिमल मेकअप, फ्लैट जूती के साथ इसे स्टाइल कर सकती हैं।

को-ऑर्ड स्टाइल पेपलम सूट

सादगी पसंद लोगों को पेपलम टॉप और स्ट्रेट पैंट के साथ आने वाला यह सूट पसंद आ सकता है। इसके साथ में मैचिंग दुपट्टा रहता है। इसके ऊपर कई बार फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी भी देखने को मिल सकती है। यह पहनने के बाद को-ऑर्ड सेट का लुक देता है। बेहद एलिगेंट और मॉडर्न लगता है। इसे ऑफिस से लेकर फेस्टिव पार्टी तक पहना जा सकता है।

कैसे स्टाइल करें?

स्टड ईयररिंग्स, न्यूड हील्स, स्ट्रेट हेयर के साथ इसे स्टाइल कर सकते हैं।