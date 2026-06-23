गर्मियों के मौसम में सबसे अधिक सेवन किए जाने फलों में से एक आम है। आम का लोग स्मूदी, शेक, चटनी से लेकर अन्य कई तरह से सेवन करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी इसे खरीदते वक्त होती है। दरअसल, भारत में आम की कई किस्में पाई जाती हैं और मार्केट में जब खरीदने जाते हैं, तो इस बात को लेकर उलझ जाते हैं कि सामने दिख रहा आम किस किस्म का है।

भारत में मुख्य रूप से लंगड़ा, दशहरी, हापुस, चौसा, सफेदा और तोतापुरी जैसी आम की किस्में पाई जाती हैं। कई बार लोग इन्हें देख कर समझ नहीं पाते कि कौन से किस्म का आम है। हालांकि, आप हर आम के किस्म का आकार, रंग, खुशबू और बनावट में कुछ खास अंतर होता है। आप बिना काटे आम के किस्म की पहचान कर सकते हैं। आइए जानते हैं:

1- लंगड़ा आम की पहचान

लंगड़ा आम अपनी मिठास और खास स्वाद के लिए जाना जाता है। आप इसका आकार और रंग देखकर पता लगा सकते हैं। इसका आकार आमतौर पर अंडाकार और थोड़ा चपटा होता है। वहीं, पकने के बाद इसका छिलका पीला दिखने के बजाए हरे रंग का होता है। हल्का पीला हो सकता है, लेकिन हरे रंग की झलक बनी रहती है। इसमें से हल्की और मीठी खुशबू आती है। वहीं, इसका गूदा मुलायम और रेशेदार होता है। ऐसे में आप बिना काटे लंगड़े आम की पहचान कर सकते हैं।

2- दशहरी

उत्तर भारत के सबसे प्रसिद्ध आम की किस्मों में से एक दशहरी भी है। इसका आकार लंबा और पतला होता है। वहीं, ऊपरी ओर डंठल वाला हिस्सा थोड़ा उभरा हुआ नजर आता है। पकने के बाद इसका रंग हल्का पीला या सुनहरा हरा हो जाता है। इसमें से मीठी और तेज सुगंध आती है।

3- चौसा

चौसा आम अपने रसदार गूदे और गहरी मिठास के लिए जाना जाता है। इसके आकार बड़ा और थोड़ा गोलाई में होता है। पकने के बाद इसका रंग गहरा पीला या सुनहरा हो जाता है। हाथ में लेने पर ये अपने आकार से थोड़ा अधिक भारी महसूस होता है। दरअसल, इसमें रस अधिक होता है। इसके साथ ही आप इसकी सुगंध से भी पहचान कर सकते हैं, जो काफी तेज और आकर्षक होती है। इसका गूदा काफी अधिक रसदार और रेशेदार होता है।

4- तोतापुरी आम

भारत में मिलने वाली आम की प्रमुख किस्मों में से एक तोतापुरी आम भी है, जिसका नाम इसकी खास बनावट के कारण पड़ा है। इस आम का निचला हिस्सा तोते की चोंच जैसा नुकीला होता है। अन्य आमों की तुलना में ये अधिक लंबा और थोड़ा पतला होता है। पकने के बाद भी ये आम पूरी तरह पीला नहीं होता है। इसके छिलके पर हरे और पीले रंग का मिश्रण बना रहता है। स्वाद में हल्का खट्टापन होता है।

5- अल्फांसो (हापुस)

अल्फांसो को दुनिया की सबसे लोकप्रिय और प्रीमियम आम की किस्मों में गिना जाता है। यह अपने गाढ़े स्वाद, खुशबू और कम रेशों वाले गूदे के लिए जाना जाता है। यह आकार में मध्यम और अंडाकार होता है। पकने पर सुनहरा पीला रंग और हल्का नारंगी आभा दिखाई देती है। इसकी सुगंध काफी तेज होती है। वहीं, छिलके पर हल्के लाल या नारंगी धब्बे दिख सकते हैं।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। आम की विभिन्न किस्मों की पहचान उनके आकार, रंग, खुशबू और अन्य बाहरी विशेषताओं के आधार पर बताई गई है। लेकिन मौसम, खेती के क्षेत्र, पकने की अवस्था और भंडारण के तरीके के अनुसार इसमें कुछ अंतर हो सकता है। इसलिए केवल बाहरी स्वरूप को देखकर किसी आम की किस्म की सटीक पहचान हमेशा संभव नहीं होती।

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