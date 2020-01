Lal Bahadur Shastri Quotes with Images, Status: लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर, 1904 को मुगलसराय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता भी थे। उन्होंने “जय जवान जय किसान” का नारा दिया जिसका अर्थ है “सैनिक की जय हो, किसान की जय हो।” 1930 में, उन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लिया, जिसके लिए उन्हें दो साल से अधिक की कैद हुई। 1937 में, वह यूपी के संसदीय बोर्ड के आयोजन सचिव के रूप में शामिल हुए। महात्मा गांधी द्वारा मुम्बई में भारत छोड़ो भाषण जारी करने के बाद, उन्हें 1942 में फिर से जेल भेज दिया गया। उन्हें 1946 तक जेल में रखा गया था। शास्त्री जी ने कुल मिलाकर नौ साल जेल में बिताए थे।

उन्होंने जेल में अपने प्रवास का उपयोग पुस्तकों को पढ़ने और स्वयं को पश्चिमी दार्शनिकों, क्रांतिकारियों और समाज सुधारकों के कार्यों से परिचित करने के लिए किया। 1920 के दशक के दौरान, शास्त्री जी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। ब्रितानियों द्वारा उन्हें कुछ समय के लिए जेल भेज दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री ने कई ऐसे बेहतरीन कोट्स बोले थे जिससे लोग काफी प्रेरणा ले सकते हैं। इन कोट्स को अपनों के बीच शेयर करें-

1. “जय जवान, जय किसान।”

2. “लोगों को सच्चा लोकतंत्र या स्वराज कभी भी असत्य और हिंसा से प्राप्त नहीं हो सकता है।”

3. “क़ानून का सम्मान किया जाना चाहिए ताकि हमारे लोकतंत्र की बुनियादी संरचना बरकरार रहे और और भी मजबूत बने।”

4. “आज़ादी की रक्षा केवल सैनिकों का काम नही है। पूरे देश को मजबूत होना होगा।”

5. “We believe in peace and peaceful development, not only for ourselves but for people all over the world.”

5. “हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि समस्त विश्व के लिए शांति और शांतिपूर्ण विकास में विश्वास रखते हैं।”

6. “जैसा मैं दिखता हूँ उतना साधारण मैं हूँ नहीं।”

7. “समाज का सच्चा लोकतंत्र कभी भी हिंसा और असत्य से हासिल नहीं किया जा सकता है।”

